En mutlu gününde en büyük acıyı da yaşadı - Son Dakika

En mutlu gününde en büyük acıyı yaşadı

Kızını evlendirdiği gün, kız kardeşini ve eniştesini kaybetti

Kızının düğününden dönen baba, ormanlık alana uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

KASTAMONU - Aracı kullanan İnebolu'nun Alaca köyü muhtarı Hüseyin Battaloğlu, kızı Melda'yı evlendirdiği gün, yaşanan feci kazada hem kız kardeşini hem de eniştesini kaybetti.

Zonguldak'ta kızının düğününe katıldıktan sonra Kastamonu'ya dönen baba, Ağlı ilçesinde yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta kızı Melda Battaloğlu'nun düğününe katıldıktan sonra memleketi Kastamonu'nun İnebolu ilçesine dönen İnebolu'nun Alaca Köyü Muhtarı Hüseyin Battaloğlu idaresindeki 37 NC 929 plakalı Fiat marka kamyonet, Kastamonu-İnebolu karayolu Masruf Mevkisine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Hızını alamayan kamyonet, bir ağacı devirirken diğer ağaca çarparak durabildi. Yaşanan feci kazada sürücü Hüseyin Battaloğlu'nun eniştesi olduğu öğrenilen Ali Duygun olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü Hüseyin Battaloğlu ile araçta yolcu olarak bulunan Ali Duygun'un eşi Ayşe Duygun (53), Melih Battaloğlu, Yusuf Mecit Battaloğlu ve Saliha Battaloğlu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, uçtukları ormanlık alandan çıkartılarak ambulansa taşındı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, yaralılardan Ali Duygun'un eşi Ayşe Duygun da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılandı.

Tedavisi tamamlanan İnebolu ilçesine bağlı Alaca köyü muhtarı Hüseyin Battaloğlu, ifadesi alınmak üzere Ağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kazanın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ayrıca araçta bulunan düğün davetiyelerinin de etrafa savrulduğu görüldü.