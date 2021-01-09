En mutlu kediler "Kedi Kasabası"nda yaşıyor - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesince 20 dönümlük arazide kurulan "Kedi Kasabası"nda sokak kedileri keyifli bir yaşam sürüyor.

Belediyenin sokak kedileri için her türlü konforu düşünerek oluşturduğu "Kedi Kasabası", sahipsiz, bakıma muhtaç kediler için barınma ve yaşam alanı olmayı sürdürüyor.

İçinde tekli ya da çoklu ahşap barınaklar ve köprü, oyun alanları, kedi kafeteryası, zıplama ile tırmanma yerleri gibi hayvanların gün içinde zevkli saatler geçirmesine imkan sağlanan kasabada, kediler mutlu şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

Engelli ve bakıma muhtaç hayvanlar için özel alanların da olduğu kasabada kediler, sabah kahvaltısı ile öğle ve akşam yemeklerini klasik müzik eşliğinde yiyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezinde görevli veteriner hekim Faruk Kan, AA muhabirine, kasabada yaşamını sürdüren sokak kedileri için her türlü konforun düşünüldüğü söyledi.

Sokak kedilerinin bakıma muhtaç halde kendilerine getirildiğini anlatan Kan, "Buraya gelen kedilerimiz sokaktan geldiği için yaralı veya psikolojileri bozuk olabiliyor. Öncelikle kedilerin tedavileri ve bakımı yapılıyor. İyileştiklerinde onları kedi kasabasına bırakıyoruz. Burada çok güzel bir ortam var." dedi.

Ormanlık alan içinde kedilerin keyifli zaman geçirmesi için bütün inceliklerin düşünüldüğünü vurgulayan Kan, "Eğence yerleri, beslenme alanları, özellikle kış aylarında üşümemeleri için konteynerlerimiz var. Bunların içinde ısıtıcılar mevcut. İstedikleri zaman orada kalıyorlar. Burada kediler mutlu şekilde yaşamını sürdürüyor. Düzenli olarak besleniyorlar." diye konuştu.

Kan, güneşli havalarda kedilerin alanda zamanını eğlenerek geçirdiği belirterek, "Buradaki kedilerin sayısı sürekli artıyor ancak biz mutlu kedilerin ailelerinin yanında olmasını istiyoruz. Onun için sahiplendirme yapıyoruz. Vatandaşlarımız buradan evinde beslemek için kedileri alıyor. Biz de onları sahiplendirmekten büyük keyif alıyoruz." ifadesini kullandı.