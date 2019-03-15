Ortahisar
Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Metin Genç
, "Ortahisar'a 5 yıldır hizmet etmiş bir belediye başkanı olarak dedik ki üst hedefimiz en mutlu şehir olsun. Dolayısıyla en mutlu şehir Ortahisar olarak yola çıkıyoruz." dedi.
Genç, kentteki bir otelde düzenlediği proje tanıtım toplantısında, yeni dönemde gönül belediyeciliği diyerek yola çıktıklarını söyledi. Trabzon
, Büyükşehir olduktan sonra merkez ilçe Ortahisar'da 5 yıldır kurucu başkan olarak hizmet verdiğini aktaran Genç, bu dönemde yaptıkları proje ve çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Genç, şu anda da yeni bir dönemin arifesine girildiğini belirterek, yeni dönem yönetim anlayışıyla yeni projeleri kente kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.
Yeni dönemdeki en önemli başlangıçlarının da yönetim anlayışları olacağını aktaran Genç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu
ile sürekli istişare halinde olduklarını vurguladı.
Genç, yeni dönemdeki hedeflerine de dikkati çekerek, "Ortahisar'a 5 yıldır hizmet etmiş bir belediye başkanı olarak dedik ki üst hedefimiz en mutlu şehir olsun. Dolayısıyla en mutlu şehir Ortahisar olarak yola çıkıyoruz. Vatandaşlarımızın en mutlu şekilde yaşamasını istiyoruz." diye konuştu.
"Mutlu şehir için gayretli şekilde çalışacağız"
Mutlu yaşamanın parametrelerini de işaret eden Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu mutlu yaşamanın parametrelerine baktığımız zaman en temiz çevreye sahip olan bir şehirde yaşamak isteriz. Trafik sorununun olmadığı bir şehirde, stresin az olduğu, mutlu olduğumuz, yeşili daha çok artırdığımız bir şehir isteriz ve bütün kültürel etkinliklerin icra edilebileceği bir şehir isteriz. Bütün sanatsal faaliyetlerin bir arada icra edilebileceği ve kadim geçmişimize sahip çıkan bir şehir isteriz. Engellilerimizin toplumla olan irtibatının tamamlandığı, yaşlılarımızın huzur içerisinde yeşille beraber buluştuğu, çocuklarımızın mutlu bir şekilde sokaklarda oynayabildiği, parkların sayısının arttığı bir şehir isteriz. O nedenle en mutlu şehir dedik ve bunun için gayretli şekilde çalışacağız."
Genç, prestij caddelerin düzenlenmesi, bisiklet yolları gibi yeni dönemdeki projelerini de anlatarak, yaşayan sokak projesiyle de sokakların kendi dokularını ve kimliklerini ortaya çıkarmayı, turizme yönelik farklı çekim merkezleri oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.
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köyü projelerine de dikkati çeken Genç, müzeler, adrenalin parkı, spor merkezi, iskele park, el sanatları çarşısı, atıcılık merkezleri, halk plajları projeleri hakkında da bilgilendirmede bulundu.
Başkan Genç, çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engelli kesim olmak üzere sosyal alanlardaki projelerini anlatarak, kültür alanında şehrin marka değerine katkıda bulunacak projelerine dikkati çekti.
Projelerinin detayları hakkında bilgilendirmede bulunan Genç, en yeşil Ortahisar eylem planı, çevre dostu belediyecilik, kentsel dönüşüm, kırsal planlama, katılımcı belediyecilik ve akıllı şehir çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulundu. AK Parti
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu'nun da kısa bir konuşma yaptığı programa, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta
, Adnan Günnar
, Bahar Ayvazoğlu
ve Salih Cora
, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile diğer ilgililer de katıldı.