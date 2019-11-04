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En mutlu ülke Finlandiya

7 saat önce

Dünya Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya olurken, Türkiye'nin mutluluk sıralamasında 79'uncu olduğu görüldü.

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Dünya Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya olurken, Türkiye'nin mutluluk sıralamasında 79'uncu olduğu görüldü.


Medya takibinin önde gelen kurumu Ajans Press, mutluluk ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl mutluluk ile alakalı basına 140 bin 439 haber yansıdığı tespit edildi. Bu rakam bu yıl ise 97 bin 123 olarak kaydedildi. Haber başlıkları incelendiğinde mutlulukla ile ilgili en çok yapılan sosyal sorumluluk projelerinin gündeme geldiği görüldü.


İskandinav ülkeleri mutlu


Ajans Press'in, Birleşmiş Milletler 2019 Dünya Mutluluk Raporu'ndan elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. Finlandiya'yı Danimarka ikinci sıradan takip ederken, üçüncü sırada Norveç'in yer aldığı saptandı. Türkiye ise bu listenin ortalarında yer alırken, dünyanın en mutlu 79'uncu ülkesi olduğu görüldü. Böylelikle Türkiye'nin 2018 yılı verilerine göre 5 basamak gerilediği saptandı. Listenin son 3 basamağında yer alan ülkeler ise Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan olarak belirlendi. - İSTANBUL

Finlandiya, Türkiye, Ajans, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
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