EN ÖZEL ANMA... POLİS HELİKOPTERİYLE DOLMABAHÇE ÜZERİNDE SAYGI DURUŞU - Son Dakika

EN ÖZEL ANMA... POLİS HELİKOPTERİYLE DOLMABAHÇE ÜZERİNDE SAYGI DURUŞU
10.11.2020 10:55
İSTANBUL-DHA- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında en özel anmalardan birini İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü gerçekleştirdi.
Harun UYANIK- Buğra BENLİOĞLU - İSTANBUL-DHA- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında en özel anmalardan birini İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü gerçekleştirdi.
Havacılık Şube Müdürlüğü helikopteri, özel gün için özel bir görev için havalandı. Yeşilköy'den havalanan polis helikopteri Dolmabahçe Sarayı üzerine gitti. Saat 09.05'i gösterdiğinde helikopter 2 dakika boyunca Dolmabahçe Sarayı üzerinde sabit durdu. O anlar vatandaşlar tarafından da ilgi ile izlendi. En özel anmanın ardından polis helikopteri, Dolmabahçe üzerinden ayrıldı.
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