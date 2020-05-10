En özel anneler günü - Son Dakika

En özel anneler günü

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkanı anneler gününde şehit annelerini unutmadı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Demirkan, Gökçebük Köyünde Şehit, Muhammet Sıddık Cintimar, Çayköyde Şehit Kadir Kayveni ve Aşkale'deki Şehit Semih Güven'in ailelerini ziyaret ederek Şehit Annelerinin Anneler Gününü kutladılar.

Ziyaret esnasında Kaymakam Aksu Şehit annelerine Çiçek takdim ederken, Belediye Başkanı Yaptırmış ise çeşitli hediyeler verdi.

Şehitlerden M.Sıddık Cintımar Diyarbakır Lice'de, Kadir Kayveni Şırnak Cizre'de, Semih Güven ise Bitlis'in Mutki ilçesinde şehit olmuştu.

Ziyaretlerde Şehit ailelerinin özellikle annelerinin mutluluklarının yanı sıra duygusal anlar yaşadıkları dikkatlerden kaçmadı.