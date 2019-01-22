En Özel Buzluk Kurabiyesi Tarifi ? Dolabınızda Her Zaman Taze Kurabiye

Zor zamanlarınızın en güzel kurtarıcısı olacak, aniden misafiriniz geldiğinde hemencecik dolaptan çıkartıp pişirebileceğiniz Buzluk Kurabiyesi ile o gün yapılmış kadar taze kurabiyeler elde edebilirsiniz.

Zor zamanlarınızın en güzel kurtarıcısı olacak, aniden misafiriniz geldiğinde hemencecik dolaptan çıkartıp pişirebileceğiniz Buzluk Kurabiyesi ile o gün yapılmış kadar taze kurabiyeler elde edebilirsiniz. Dilediğiniz kalıpları kullanarak yapabileceğiniz buzluk kurabiyesini biz kerebiç kalıbını kullanarak yaptık. Kurabiyenin hamurunda kırılmalar olabileceği için bastırarak şekil vereceğiniz kalıplar seçmeniz daha iyi olacaktır. Buzlukta 2 ay kadar saklanabilen, çıkarttığınızda 15 dakika kadar bekletip pişirebileceğiniz bu harika kurabiyeyi sizlerde mutlaka denemelisiniz. İçerisindeki fındık kırıkları ile lezzetini arttıran Buzluk kurabiyesi nasıl yapılır? merak ediyorsanız videomuzu izlemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )

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