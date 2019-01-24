En Özel Müzeciler Sınıfta Arkeolojik Kazı Yaptı

Kocaeli Müzesi hayatlarında hiç müze görmeyen öğrenciler için Kocaeli'nde "Gezici Bavul Müze" uygulamasını başlattı. Kreş, okul ve Gündüz bakım evlerine giden "Gezici Bavul Müze'nin" son durağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç engelsiz yaşam merkezi oldu.

DİKKAT BU SINIFTA MÜZE VAR

"Dikkat Bu Sınıfta Müze Var!" sloganı ile yola çıkan "Gezici Bavul Müze" Cemil Meriç engelsiz yaşam merkezine konuk oldu. Cemil Meriç engelsiz yaşam merkezinde eğitim görev engelli öğrenciler, hayatlarında ilk kez müze gördü. Tarihi eserleri yakından görme imkanı bulan özel öğrenciler, tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılma hikayesini dinlediler.

ARKEOLOJİK KAZI YAPTILAR

"Gezici Bavul Müze" kapsamında Cemil Meriç Engelsiz yaşam merkezine gelen Arkeolog ve Restoratör özel öğrencilere tarihi eserler hakkında bilgi verdi. Özel öğrenciler için şeffaf bir kutu içerisinde arkeolojik alan oluşturuldu. Özel öğrenciler kutu içerisindeki alanda arkeolojik kazılar yaptı. Bir tarihi eserin toprak altından nasıl çıktığı, ona nasıl ulaşıldığını hep beraber deneyerek öğrenen öğrenciler ardından çıkan eserlerin envanterini gerçekleştirdi.

HER BİRİ MÜZECİ OLDU

Cemil Meriç engelsiz yaşam merkezi bireyleri arkeolojik kazının yanı sıra Restorasyon/ Konservasyon süreci, çıkarılan eserlerin envanterlenmesi, vitrinde sergilemesine kadar tüm süreci öğrenerek müzeci oldular.

GEZİCİ BAVUL MÜZE

"Gezici Bavul Müze" uygulaması öğrenciler için başlatıldı. Maddi olanaksızlık, zaman problemi, ulaşım sıkıntıları gibi konular sebebiyle müzeye gidemeyen öğrencilerin ayağına müze gidiyor. Tarihi eserler müzeden sınıf ortamına taşınıyor. Öğrenciler doğrudan tarihi eserler ile temas kurabiliyor.