En özenli müsilaj temizliği - Son Dakika

En özenli müsilaj temizliği

Müsilaj ile mücadele sürüyor

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde müsilaj ile mücadelenin 5. gününde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi kıyılarında biriken salyalar özenli bir şekilde toplanarak depolandı.

Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği tüm hızıyla sürüyor. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaraereğlisi Belediyesi ekiplerinin çalışması ile ilçenin kıyılarında biriken salyalar, bariyerler ile özenli bir şekilde hapsedilerek kıyıya çekildi. Burada hapsedilmiş salyalar jeneratör ile tanklara çekildi.