En Pahalı CSGO Skinleri - Son Dakika

En Pahalı CSGO Skinleri

CSGO tarihindeki en pahalı skinleri sizler için listeledik ve bazı skinlerin fiyatı sizi şaşırtabilir.

En Pahalı CSGO Skinleri, System.String[]

CSGO tarihindeki en pahalı skinleri sizler için listeledik ve bazı skinlerin fiyatı sizi şaşırtabilir. Elimizden geldiğince listeyi daraltmak için skinlerin fiyatlarına etki eden çıkartmaları ve float değerlerini hesaba katmaya çalıştık.

10: STATTRAK FİVE SEVEN/ SERTLEŞTİRİLMİŞ KASA (FABRİKADAN YENİ ÇIKMIŞ) W/4X TITAN HOLO

Sertleştirilmiş Kasa skinlerinin fiyatı mavilik oranına göre belirleniyor. Bu five-seven skininin fiyatı 35.000 dolar. %100 mavilik oranına sahip bu skin onu dünyadaki en nadir desenlerden biri haline getiriyor. Üstünde olan, 4 tane Katowice 2014 Titan Holo çıkartması da fiyata büyük bir değer katıyor.

09: AWP/ MEDUSA (FABRİKADAN YENİ ÇIKMIŞ) W/4X TİTAN HOLO AWP/ MEDUSA en nadir CSGO skinlerinden biri. Medusa skini, 2015'te CSGO'da Tanrılar ve Canavarlar Koleksiyonuyla beraber gelmişti. Bu skinin çok nadir olmasının yanı sıra, 0,0005 float değerine sahip ve 4 tane Katowice 2014 Titan Holo çıkartması bulunduruyor. Bu faktörlerle birlikte bu skinin fiyatı 37.000-38.000 dolar arası bir değerde.

08: STATTRAK AK-47/ SERTLEŞTİRİLMİŞ KASA (AZ AŞINMIŞ) Sertleştirilmiş Kasa skinine sahip olan silahlar, CSGO pazarında büyük fiyatlarla yerlerini alıyorlar. Bu AK-47 Sertleştirilmiş Kasa skini üstünde "Scar" deseni bulunduruyor. "Scar" deseni nadir bulunmasa da oyuncuların gözünden muhteşem gözüküyor. "Scar" desenine sahip bu Sertleştirilmiş Kasa 40.000 dolarla CSGO'daki en pahalı skinlerden biridir.

07: AK-47/ YABANİ LOTUS (FABRİKADAN YENİ ÇIKMIŞ) W/ 4X REASON HOLO

2019'da gelen Parçalanmış Ağ Koleksiyonunda bulunan Yabani Lotus en yeni CSGO skinlerinden biri. Bu AK 40.000 dolar fiyat etiketine sahip. Son derece temiz floata sahip olan bu skin sadece bunla kalmıyor, üstünde her biri 12.000 dolar değerinde olan 4 tane Reason Holo çıkartmasına da sahip. Bu skin üzerindeki fiyat etiketinin, sadece bu yollarla elde edilememesi nedeniyle daha da yükselmesi bekleniyor tabii ki Valve gelecek operasyonlarda bu skinin düşmesini eklemezse.

06: KARAMBİT/ SERTLEŞTİRİLMİŞ KASA (AZ AŞINMIŞ)

Öncesinde de bahsettiğimiz gibi, Sertleştirilmiş Kasa skinleri CSGO koleksiyoncularının ve oyuncularının hep dikkatini çekmiştir. Bu Sertleştirilmiş Kasa skini neredeyse %100 mavilik oranına sahip. Nadir olması nedeniyle bu skine fiyat etiketi koymak zor olsa da, 40,000 doların üstünde olacağını varsayabiliriz.

05: STATTRAK KARAMBİT/ KIZIL AĞ (FABRİKADAN YENİ ÇIKMIŞ)

En nadir CSGO skinlerinden biri olmasının yanı sıra, StatTrak Karambit Kızıl Ağ, pazarda son derece sınırlı bulunuyor. 0,06 floata ve son derece nadir bir desene sahip bu Kızıl Ağ skini önceden 50,000 dolar değerindeydi fakat CSGO kasalarına yeni gelen birçok bıçak yüzünden fiyatta düşüş yaşandı.

04: HATIRA AWP/ BİLGİN EJDERHA (FABRİKADAN YENİ ÇIKMIŞ)

Hatıra Bilgin Ejderha, geçmişte birçok kez manşet olmuştu. Bu skin sırf nadirliği yüzünden abartılı fiyatlara satılmıştı. Bu skin eskiden CSGO Major turnuvalarında düşen Cobblestone paketlerine ait ancak harita aktif havuz görevlerinden çıkarıldığından beri düşmüyor. Bu Hatıra Bilgin Ejderha skini, dürbününde 'pashaBiceps' çıkartmasına sahip olmasıyla beraber 60.000 dolar civarı fiyata sahip.

03: STATTRAK M4A4/ ULUMA (FABRİKADAN YENİ ÇIKMIŞ) W/ 4X IBP HOLO

M4A4 Uluma CSGO'da kaçak olan tek skin, kalıcı olarak sonlandırıldı ve bir daha oyunda elde edilemeyecek. Çok sınırlı sayıda bulunan bu Uluma, oyun boyunca en çok arzu edilen skin. Bu Uluma 0,003 floata sahip ve oyundaki float değerleri arasında birinci sırada. Bunun yanında üstünde her biri 13,000 dolara sahip 4 tane Katowice 2014 IBP Holo çıkartması bulunduran bu skin, onun fiyatını 70,000 dolara çıkartıyor.

02: STATTRAK AK-47/ SERTLEŞTİRİLMİŞ KASA (AZ AŞINMIŞ) W/ 4X TITAN HOLO

Daha öncesinde de bahsettiğimiz gibi bu "Scar " deseni oyundaki nadir desenlerden biri ve Sertleştirilmiş Kasa skinlerinde bulunuyor. Şimdide üstünde her biri 12.000 dolar olan 4 tane Titan Holo çıkartmasına sahip olduğunu hayal edin. Bu Az Aşınmış Sertleştirilmiş Kasa mavi uca ve kenara sahip olmasıyla bugünün pazarında 100.000 dolar fiyatına sahip. Evet, yanlış okumadınız ve bu en pahalısı bile değil.

01: KARAMBİT/ SERTLEŞTİRİLMİŞ KASA (FABRİKADAN YENİ ÇIKMIŞ)

Öncekinin aksine, bu Karambit Sertleştirilmiş Kasa sadece mavi taş olmasıyla değil dünyada CSGO pazarında mavi taş olarak birinci sırada olmasıyla dikkat çekiyor. Görünür tarafı neredeyse %100 mavilik oranına ve 0,04 float değerine sahip. Bu skinin 120.000 dolara satıldığı doğrulandı ve CSGO tarihinde bir rekora imza attı.

Ancak, bu kayıtların geçici olduğu neredeyse kesin. CSGO skin pazarı her geçen gün büyüyor ve skin fiyatları hızlı bir artış gösteriyor. AWP Gungnir zaten Steam Pazar fiyatlarını kırıp geçirmiş durumda ve bir de son derece nadir ve çekici skinlerle beraber, farklı bir CSGO skininin birinci sıraya oturması an meselesi.

Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 05:01

Son Dakika Spor En Pahalı CSGO Skinleri - Son Dakika Spor
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