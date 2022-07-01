En pahalı Huawei: Mate Xs 2 Türkiye fiyatı belli oldu!

Huawei, 23 Haziran tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdiği etkinlikte birçok yeni ürün ile karşımıza çıktı. Etkinliğin gözle ürünlerinden birisi de, Huawei'nin yeni amiral gemisi katlanabilir akıllı telefonu olmuştu. Bugün itibariyle Türkiye'de ön siparişe açıldı ve bu sayede Huawei Mate Xs 2 Türkiye fiyatı belli oldu!

Mate Xs 2 katlanabilir bir telefonun ulaşamadığı bir ağırlığa ulaştı: 255 gram. Bu, telefonun arkası için ultra hafif cam elyaflar gibi yenilikçi hafif malzemelerin yanı sıra yapısı için havacılık sınıfı titanyum alaşımları ve ultra hafif, yüksek mukavemetli çelik kullanılarak mümkün oldu.

Huawei Mate Xs 2 özellikleri: 7.8 inç katlanabilir ekran

Cihazın kapağında 6.5 inç büyüklüğünde 1176×2480 piksel çözünürlük sunan bir ekran yer alırken, katlanabilir yapıdaki ana ekran 7.8 inç büyüklüğünde ve 2200×2480 piksel çözünürlük sunuyor. Bu devasa ekran 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip.

Huawei'nin yeni amiral gemisine Qualcomm'un 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilen Snapdragon 888 işlemcisi güç veriyor. Tek bir çekirdeği (Cortex-X1) 2.84 GHz hıza ulaşabilen bu işlemcide, üç adet 2.42 GHz hızında Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz hızında Cortex-A55 çekirdekleri yer alıyor.

Huawei FreeBuds SE inceleme!

Parmak izi okuyucunun ekran yerine yanda yer aldığı telefonda, 50 Megapiksel f/1.8 geniş açılı ana kameraya, 8 Megapiksel f/2.4 telefoto ve 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

İşlemci: Snapdragon 888

Ekran: 7.8 inç, 424 ppi, 2840×2200, 120 Hz, OLED

Depolama: 256/512 GB

Bellek: 8/12 GB RAM

Arka kamera: 50+13+8 Megapiksel

Ön kamera: 10.7 Megapiksel

Batarya: 66W hızlı şarj/ 4.800 mAh

İşletim Sistemi: HarmonyOS 2

Huawei Mate Xs 2 fiyatı

Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile Huawei'nin online mağazası üzerinden ön siparişe açılan Huawei Mate Xs 2'nin indirimli fiyatı 39.999 TL. Şimdilik sepette 10 bin TL'lik bir indirim uygulanıyor. Huawei Mate Xs 2 fiyatı normal şartlarda 49.999 TL olarak belirlendi.

Ek olarak Mate Xs 2 deneyimini online mağaza üzerinden paylaşan kullanıcılar FreeBuds 3 kazanıyor.

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