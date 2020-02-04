En pahalı ofis Levent'te kiralanıyor

'Türkiye Pazar Analizleri 2019 Yıl Sonu' raporu yayınlandı. Rapora göre; ofis kiralarında Levent, metrekare başına 170 lira kira bedeli ile birinci sırada yer alıyor.



Ticari gayrimenkul danışmanlık pazarının önde gelenlerinden Cushman & Wakefield'in ofis, perakende, sanayi, lojistik, konut, otel sektörlerine yönelik hazırladığı 'Türkiye Pazar Analizleri 2019 Yıl Sonu raporu yayınlandı.



Rapora göre, Türkiye ekonomisinin IMF'nin, 2019 yılında yüzde 2,5'lik daralma öngörüsüne rağmen yılın üçüncü çeyreğinde pozitif eğilime geçerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artış kaydetmesinin ofisten perakende ve lojistiğe kadar ticari gayrimenkulün pek çok alanındaki yatırımlara hız vermesi bekleniyor.



Reel sektör güven endeksi ve imalat sanayi endekslerinin uzun süredir gösterdiği düşüş eğiliminden sonra 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yükselişe geçmesi ile ekonomide gözlemlenen ılımlı toparlanma, kısa ve orta vadede ticari gayrimenkuldeki yeni yatırım beklentilerinin ise önünü açtı.



Ofis kiralarının dip noktaya ulaşması bekleniyor



Raporun ofis piyasasına yönelik değerlendirmesine göre, 2019 yılı süresince ofis pazarındaki yatırım faaliyetlerinde yaşanan en önemli gelişme; Türkiye Varlık Fonu'nun İstanbul Finans Merkezi projesine yatırımcı olarak 1,67 milyar lira ile dahil olması olurken, yatırım faaliyetleri beklentiler doğrultusunda yılın son çeyreğinde hareket kazandı. Rapora göre, artan acil satılık gayrimenkuller ile ofis yatırımlarına olan talebin giderek artması ve fiyatların alıcı beklentilerine yaklaşarak kiracı lehine ortamın orta vadede sürmesi bekleniyor. Bu doğrultuda, toplam kiralama işlemleri, 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla 278 bin 828 metrekare ile neredeyse aynı seviyede kaydedilirken, işlemlerin önümüzdeki dönemde daha da artması öngörülüyor. Ofis arzının ise düşük de olsa mevcut geliştirme projelerine paralel olarak arttığı belirtilen raporda İstanbul'da genel ofis arzının 6,46 milyon metrekare olarak aynı seviyede kaldığı, yeni yapı ruhsatlarında da düşüş kaydedildiği belirtildi.



Dördüncü çeyrekte, metrekare bazında anlaşmaların, yüzde 66,78'i Anadolu yakasında bir önceki çeyreğe göre neredeyse 2 katı bir oranla artış gösterirken, ofis kiraları metrekare başına 170 lira ile en yüksek İstanbul Levent'te gerçekleşti. Birincil kiraların kısa vadede dip noktaya ulaşması beklenen raporda birincil getiri oranlarının da artan acil satılık gayrimenkullerle kısa ve orta vadede artmasının beklendiği vurgulandı.



Yabancı yatırımcı, Türkiye'yi ulaşım ve depoda merkez üs yapacak!



Rapora göre, 2019 yılında sanayi ve lojistik yatırım işlemlerinin bir önceki yıla kıyasla sürekli arttığı ve sektörün kullanım amaçlı arsa ve fabrika satın alımları ile yükselişe geçtiği dikkati çekti. Sanayi ve lojistik yatırım talebinin fırsatçı alıcılar tarafından ivme kazanmasının öngörüldüğü raporda, 2019 yılı boyunca İngiltere'den Danimarka'ya, Tayvan'dan Almanya ve ABD'ye kadar yabancı birçok firmanın yatırım rotalarını Türkiye'ye çevirmesinin ülkemizin ulaşım ve depo alanında merkez üs olmasını hızlandırmayı sağladığı vurgulandı. Raporda ayrıca yıl sonunda yerli otomobil lansmanının yapılmasının ardından, Türkiye'nin ilk yerli otomobilin üretileceği 22 milyar liraya mal olacak fabrikanın 1 milyon metrekareyi kapsayan alanda Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olmasının sanayi pazarında ivmelenmeyi hızlandıracağı kaydedildi. - İSTANBUL