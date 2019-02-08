Son Dakika Haberleri: En Popüler 20 Android Telefonun Sar Değeri

En Popüler 20 Android Telefonun Sar Değeri

59 dakika önce

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda önce özelliklerini, tasarımını ve fiyatını düşünüyor olsak da akıllı telefonların birincil amacı iletişimdir ve bu iletişim sırasında ciddi miktarda radyasyon yayılır.

En Popüler 20 Android Telefonun Sar Değeri, System.String[]
Akıllı telefon alırken en çok önem verdiğiniz konu nedir? Özellikleri? Tasarımı? Fiyatı? Çoğu tüketici, yeni bir akıllı telefon alacağı zaman ilk olarak cihazın sahip olduğu donanım özelliklerine, fiyatına ya da tasarımına bakar. Az sayıda tüketici ise kullanacağı telefonun SAR (Özgül Soğurma Oranı) değerini bilmek ister.




Özgül Soğurma Oranı yani SAR, bir akıllı telefonun kullanım esnasında yaydığı radyasyon seviyesini göstermektedir. W/kg birimi ile ifade edilen SAR, baş ve gövdeye farklı etki ettiğinden bir akıllı telefonun SAR değeri ifade edilirken baş ve gövde için ayrı ayrı değerler kullanılır. SAR için üst limit ülkemizde 2W/kg olarak kabul ediliyor.

Peki her gün eşimiz, dostumuz aracılığı ile yakınlaştığımız akıllı telefonların SAR değerleri hangi seviyede? Aşağıdaki listede 20 farklı popüler Android telefonun baş ve gövdedeki SAR değerleri gösteriliyor. 40 popüler Android telefonun baş ve gövdedeki SAR değerini gösteren listenin tamamına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1- Honor 8X



Baş SAR: 0.72 W/kg

Vücut SAR: Bilinmiyor

2- Honor 10 Lite



Baş SAR: 0.74w/kg

Vücut SAR: Bilinmiyor

3- Nokia 6.1 Plus



Baş SAR: 0.456 W/kg

Vücut SAR: 0.647 W/kg

4- Samsung Galaxy M10



Baş SAR: 0.238 W/Kg

Vücut SAR: Bilinmiyor

5- Samsung Galaxy M20



Baş SAR: 0.273 W/Kg

Vücut SAR: Bilinmiyor

6- ?Asus Zenfone Max Pro M1



Baş SAR: 0.547W/Kg

Vücut SAR: 1.340 W/Kg

7- Asus Zenfone Max M2 Pro



Baş SAR: 0.619 W/Kg

Vücut SAR: 0.445 W/Kg

8- ?Asus Zenfone Max M2



Baş SAR: 0.621 W/Kg

Vücut SAR: 0.527 W/Kg

9- Samsung Galaxy J2 (2018)



Baş SAR: 0.903 W/Kg

Vücut SAR: Bilinmiyor

10- ?Vivo Y95



Baş SAR: 1.09 W/kg

Vücut SAR: 0.32 W/kg

11- Xiaomi Redmi Note 6 Pro



Baş SAR: 0.844 W/kg

Vücut SAR: 1.048 W/kg

12- Xiaomi Redmi 6 Pro



Baş SAR: 0.964 W/kg

Vücut SAR: 0.780 W/kg

13- Xiaomi Redmi 6A



Baş SAR: 0.746 W/kg

Vücut SAR: 0.715 W/kg

14- Xiaomi Redmi 6



Baş SAR: 0.793 W/kg

Vücut SAR: 0.707 W/kg

15- Xiaomi mi A2



Baş SAR: 1.092 W/kg

Vücut SAR: 0.259W/kg

16- Oppo A7



Baş SAR: 0.186 W/kg

Vücut SAR: 1.370 W/kg

17- Oppo A3S



Baş SAR: 1.166 W/kg

Vücut SAR: 0.934 W/kg

18- Honor 8C



Baş SAR: 0.54 W/kg

Vücut SAR: Bilinmiyor

19- Moto One Power



Baş SAR: 0.312 W/kg

Vücut SAR: 1.12 W/kg

20- Vivo Y81



Baş SAR: 1.014 W/kg

Vücut SAR: 0.445 W/kg
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:15 

xiaomi, Teknoloji
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