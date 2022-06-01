En popüler internet tarayıcısı belli oldu: Safari ilki başardı! - Son Dakika
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En popüler internet tarayıcısı belli oldu: Safari ilki başardı!

01.06.2022 02:38
En popüler internet tarayıcısı belli oldu: Safari ilki başardı!

En popüler internet tarayıcısı hangisi? Apple Safari, Google Chrome ve Microsoft Edge arasında kazanan belli oldu.

Apple'ın arama motoru Safari nihayet 1 milyar kullanıcı barajını aşmayı başardı. Google Chrome'un bir hayli gerisinde olmasına rağmen, en popüler internet tarayıcıları listesindeki ikincilik koltuğunu yeniden kaptı.

Apple Safari 1 milyar kullanıcı sayısını aştı

iPhone, iPad ve Mac cihazlarının ana tarayıcısı olan Safari ikinciliği yeniden kapmış durumda. Apple uygulaması 1 milyar kullanıcı sayısını aşarak kendi rekorunu da kırdı. Peki Apple, Safari ile neler sunuyor ve neden popüler?

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AtlasVPN tarafından yapılan yeni araştırma, dünya çapında 1,006,232,879 kullanıcının Safari'yi tercih ettiğini gösterdi. Yeni analiz, İnternet Dünya İstatistikleri'nin 31 Aralık 2021 tarihine uzanan internet kullanıcı metriği üzerinden hesaplandı.

En popüler internet tarayıcısı belli oldu: Safari ilki başardı!

Ayrıca rapora göre Google Chrome 3,3 milyardan fazla kullanıcı ile açık ara birinci görünüyor. Safari'nin hemen arkasında ise 212,7 milyon ile Edge, 179 milyon ile Firefox ve 149,7 milyon ile Samsung Internet uygulamaları boy gösteriyor.

Apple tarafından bugüne kadar Safari kullanımıyla ilgili resmi açıklama gelmediği için, aslında bu raporların doğruluğu tartışılabilir. Ayrıca Safari'nin daha önce 1 milyar kullanıcı sayısını geçip geçmediği de belirsiz.

En popüler internet tarayıcısı (2022 Mayıs)

Google Chrome: 3,378 milyar kullanıcı

Apple Safari: 1,006 milyar kullanıcı

Microsoft Edge: 212 milyon kullanıcı

Mozilla Firefox: 179 milyon kullanıcı

Samsung Internet: 149 milyon kullanıcı

En popüler internet tarayıcısı belli oldu: Safari ilki başardı!

Microsoft Edge, Safari'nin ikincilik koltuğunu ele geçirmeyi başarmıştı. StatCounter tarafından yapılan önceki araştırma, masaüstü tarayıcı pazarının yüzde 10'luk kısmına hitap eden Edge'in artık en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı olduğunu göstermişti. Ancak bunun sadece masaüstü için geçerli olduğunu belirtelim.

Peki siz en popüler internet tarayıcısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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