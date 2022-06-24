En popüler TikTok hesapları belli oldu! İşte yeni rekor - Son Dakika
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En popüler TikTok hesapları belli oldu! İşte yeni rekor

24.06.2022 19:53
En popüler TikTok hesapları belli oldu! İşte yeni rekor

2022 yılının en popüler TikTok hesapları neler? 22 yaşındaki Senegalli fenomen 142,9 milyon takipçiyle rekor kırdı.

Kısa video platformu TikTok'ta en çok takip edilen hesaplar belli oldu. 142.9 milyon takipçiye ulaşan Khaby Lame, artık TikTok'un en popüler ismi. 22 yaşındaki Senegalli sosyal medya fenomeni, 142.2 milyon takipçisiyle sosyal ağa hakim olan Charli D'Ameli'yi geçti. İşte 2022 yılı için en popüler TikTok hesapları.

Khaby Lame TikTok'ta zirveye oturdu

Sosyal medya platformu TikTok'ta yeni rekorlar kırılmaya devam ediyor. Uzun süredir kısa video ağının en popüler hesabını yöneten Charli D'Ameli, birinciliği kaptırdı. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan verilere göre, 22 yaşındaki Khaby Lame TikTok'ta en çok takip edilen kişi unvanının yeni sahibi oldu.

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TikTok'ta Khaby Lame olarak bilinen Khabane Lame, Senegal'de doğdu ve İtalya'da yaşıyor. Sosyal medya dünyasında ise konuşmadan yaptığı şakalarıyla tanınıyor. En popüler videoları ve fotoğrafları Türkiye'de de viral olmayı başarmıştı.

En popüler TikTok hesapları belli oldu! İşte yeni rekor

D'Amelio ve Lame, birkaç aydır heyecan verici birincilik yarışına girdi. Ancak birincilik koltuğu Senegalli Lame tarafından alındı. Son verilere göre takipçi sayısında Khaby Lame 142.9 milyon iken, Charli D'Amelio 142.3 milyon civarında seyrediyor.

18 yaşındaki Charli D'Amelio Mart 2020'den beri TikTok'ta bir numara olmayı başardı. Özellikle dans videolarıyla tanınan D'Amelio, Instagram ve YouTube üzerinde de büyük bir hayran kitlesine sahip.

En popüler TikTok hesapları listesinin üçüncü sırasında ise 90.1 milyon takipçi ile Bella Poarch bulunuyor. Poarch'ın hemen arkasında sırasıyla Addison Rae (87.9 milyon takipçi) ve Will Smith (72 milyon takipçi) boy gösteriyor.

Her ne kadar TikTok'ta takipçi sayısı adına yeni bir rekor kırılmış olsa da, platformun bazı gizlilik sorunları korkutmaya başladı. Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan TikTok, ABD'deki kullanıcılarını bir gizlilik iddiası ile sarstı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel En popüler TikTok hesapları belli oldu! İşte yeni rekor - Son Dakika

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SON DAKİKA: En popüler TikTok hesapları belli oldu! İşte yeni rekor - Son Dakika
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