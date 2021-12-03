En renkli engelliler günü kutlaması - Son Dakika

En renkli engelliler günü kutlaması

TEKİRDAĞ 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çorlu Türkiye Sakatlar Derneği Özel Eğitim Okulunda düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler ve protokol üyeleri doyasıya eğlendi. Renkli anlara sahne olan etkinliğe katılanlar eğlenceli bir gün geçirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen ve Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'nın da katıldığı etkinliğe AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin ve yönetiminin yanı sıra okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. Okulun spor salonunda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, müzik öğretmeni eşliğinde doyasıya eğlendi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da öğrencilerin eğlencesine ortak olarak onlarla birlikte dans etti.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildiği programda öğrencilere ödüllerini Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı verdi. Ödül töreninin ardından çeşitli yarışmalar ve müzik eşliğinde eğlenen öğrencilere protokol üyeleri de eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve eşi Hediye Sarılı da engelli öğrencilerle birlikte dans ederek eğlendi. Müzik öğretmeni eşliğinde dans eden engelli öğrencilere eşlik eden Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı onlarla birlikte dans etti. Dans ritimlerine uyan Kaymakam Sarılı, tören bitene kadar engelli öğrencilere eşlik etti. Daha sonra resim yarışmasına da katılan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, basket atma yarışmasına da katıldı. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılıyla birlikte AK Parti Çorlu ilçe Başkanı Mustafa Keskin'de hem dansa eşlik etti hem de diğer oyunlara eşlik etti.

Çorlu Kaymakamı ve protokol üyeleriyle birlikte dans eden öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Gönüllerince müziğin ritimlerine ayak uyduran öğrenciler aileleri ve öğretmenleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Uzun süre dans eden öğrenciler gönüllerince eğlendi. Yarışmaların ardından tören sana ererken öğrenciler sınıflarına dağıldı.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı yaptığı açıklamada, bir yerde sevgi varsa engel yoktur diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gördüğünüz gibi bu salonda sevgi var, engel yok, ben dünya engelliler günü dolayışla tüm engellilerimizin gününü kutluyorum."