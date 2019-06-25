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En renkli yaylaya ziyaretçi akını

1 saat önce

RİZE'nin İkizdere ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 50 metre yükseklikteki Cimil Yaylası doğaseverlerin akınına uğruyor.

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RİZE'nin  İkizdere ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 50 metre yükseklikteki Cimil Yaylası doğaseverlerin akınına uğruyor.
İkizdere'de termal kaplıca ve şelaleler ile çamla kaplı ormanlık alandan geçilerek ulaşılan Cimil Yaylası, bitki çeşitliliğiyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Deniz seviyesinden 2 bin 50 metre yükseklikteki renkli yayla, doğaseverlerin akınına uğruyor. Taş ve ahşap evlerin yer aldığı yaylaya çıkanlar, eşsiz manzaranın keyfini sürüyor, selfie yaparak fotoğraf çektiriyor. Tabiat harikası olarak nitelendirilen yaylaya çıkan ziyaretçiler civardaki Faso, Hostaval ve Cimil şelalelerini görme imkanı buluyor.
Cimil Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Aşar, yaylalarında yaz aylarında bin bir çeşit çiçeğin açtığını belirterek, "Yaylamız bitki örtüsü ile büyüleyicidir. Yaylamızda bin bir çeşit çiçekler var. Herkes gelsin, görsün. Yaylamız çok güzel" dedi.
Yaylayı ziyarete gelen Alaeddin Turanlı da yaylada inanılmaz güzelliklerin bulunduğunu belirterek, "Bitki çeşitleri ve su kaynakları açısından her insanın görmesi gereken bir yer. Turizm açısından bu çeşitliliği bütün dünyaya göstermek gerekir. İnanılmaz farklı renklerde bitki çeşitliliğini görme şansımız oldu. Daha önce bu kadar güzel bir yayla görmedim" dedi.
Yaylaya Kastamonu'dan geldiklerini belirten Kazım Cevahir de "Ben bu yaylaya her zaman geliyorum. Burası çok güzel bir vadi. Çok yaylalara gittim, çok yerler gördüm, fakat bu Cimil Yaylası'nın çiçek yapısı çok yerlerde yok" diye konuştu. Turizmci Hayri Yıldız ise "Cimil Yaylası'na hayran kaldım. Hiçbir yaylaya benzemiyor. Buranın doğası, güzelliği ve havası mükemmel. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Bu duygu anlatılmaz bir şey, herkesi buraya davet ediyorum" dedi.


- Rize
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:13 Kaynak: DHA
İkizdere, Rize, Güncel
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