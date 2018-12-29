Son Dakika Haberleri: En Sağlıklı Yeni Yıl Hediyesi, Zeytin ve Zeytinyağı

En Sağlıklı Yeni Yıl Hediyesi, Zeytin ve Zeytinyağı

1 saat önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üreticileri, yılbaşında sevdiklerine farklı bir hediye sunmak isteyenlere, sağlık, barış ve bereketin simgesi zeytin, zeytin fidanı ve zeytinyağı önerdi.

En Sağlıklı Yeni Yıl Hediyesi, Zeytin ve Zeytinyağı, System.String[]
BURSA'nın Gemlik ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üreticileri, yılbaşında sevdiklerine farklı bir hediye sunmak isteyenlere, sağlık, barış ve bereketin simgesi zeytin, zeytin fidanı ve zeytinyağı önerdi.

?Gemlik'teki zeytin ve zeytinyağı firmaları yeni yılın yaklaşması ile birlikte müşterilerine yeni yıl hediyesi olarak sağlık, barış ve bereketin timsali zeytin ve zeytinyağını öneriyor. Bazı firmaların temsilcileri, çama tercih edilen zeytin fidanı satışlarında da ciddi artış olduğunu belirtiyor. Türkiye'de önde gelen bir firmanın işletme müdürü olan İbrahim Bayrak, yeni yılda sevdiklerine farklı ve anlamlı bir hediye vermek isteyenlerin Gemlik zeytini, zeytinyağı ve zeytin fidanını tercih ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Zeytinin mucizesini ve şifa kaynağı olduğunu artık anlatmamıza gerek yok. Konunun uzmanları zaten son yıllarda özellikle zeytin ve zeytinyağı tüketimine gerekli önemi vermemiz gerektiğini her platformda dile getiriyorlar. Bizler de yeni yılın yaklaştığı bu dönemlerde yeni yıl kampanyalarımızı başlattık ve müşterilerimize en sağlıklı ürünler kategorisinde yer alan Gemlik zeytini ile zeytinyağını yılbaşı hediyesi olarak öneriyoruz. Müşterilerimizin büyük bir çoğunluğu ise yılbaşı ağacı satın almak yerine sevdiklerine zeytin fidanı satın alarak hem sağlıklı, hem de uzun ömürlü bir hediye vermeyi amaçlıyor. Kısacası 2019 yılının en sağlıklı ve en kaliteli hediyesini vermek isterseniz Gemlik zeytini ve zeytinyağını ve tabii ki zeytin fidanını tavsiye ederim" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:37 Kaynak: DHA

Bursa, Gemlik, Zeytin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı Yeni Yıl Kampanyalarına Beyaz Eşya Damga Vurdu

Kız Arkadaşıyla Tartışan Genç, Kafenin Terasından Atlayıp Ağır Yaralandı CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 11:56:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Sağlıklı Yeni Yıl Hediyesi, Zeytin ve Zeytinyağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]