En sakin bayramı yaşayan turizmciler, sezona dair umutlarını koruyor

Tam kapanma döneminde en sakin Ramazan Bayramı'nı geçiren turizmciler, bayramdan sonra iç pazarda ve yurt dışında hareketlilik bekliyor.

Çeşme, Bodrum, Fethiye, Kuşadası ve Didim gibi önemli turizm destinasyonları, salgın nedeniyle en sessiz ramazan bayramlarından birini yaşıyor.

Bayramlarda havlu serecek yerin olmadığı dünyaca ünlü plajlarda büyük bir sessizlik hakim.

Çeşme'de tatilciler ağırlıklı olarak yazlık evlerde konaklamayı tercih ediyor. Otellerin doluluk oranı ise yüzde 30'u bulmuyor.

Bayramdan sonra tam kapanmanın sona ermesini bekleyen sektör temsilcileri, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Alaçatı sokaklarındaki esnaf da işletmelerini açmayı bekliyor.

"Ukrayna pazarından ilgi var"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu (TÜRSAB) Üyesi Tolga Gencer, AA muhabirine, iç pazarda en önemli satış zamanının bayramlar olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı'nda umdukları satışları yapamadıklarını belirten Gencer, ancak insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade etti.

Gencer, "Bayramdan sonra hem havaların daha da ısınması hem de kısmi kapanmanın sona ermesiyle hareket bekliyoruz." dedi.

Ukrayna'da düzenlen turizm fuarına katıldıklarını söyleyen Gencer, "Bakanlığımız, TÜRSAB ve sektörün diğer temsilcileri burada çok ciddi bir katılım gösterdi. Şu anda yabancı turist açısından tek pazarımızı Ukrayna gibi gözüküyor. Diğer önemli pazarlar ya kapalı ya karantina uyguluyor. Ukrayna pazarıyla ilgili çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Ukrayna'nın da Türkiye'ye çok ciddi bir ilgisi var." diye konuştu.

"Tüm dünya evde kalmaktan çok sıkıldı"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de ilçede açık olan otellerin doluluk oranların yüzde 20'lerde olduğunu ifade etti.

Otellerde kapanmadan önce giriş yapanlar ve özel izinle gelen konukların bulunduğunu belirten Belge, "Müşteri sayımız az olabilir ama vakaların düşmesi için de bu kapanma şarttı. Sezon ortasında kapanmaktansa şu an kapanmak ve bayramı feda etmek bizim için iyi oldu sezonu kaçırmamak adına." dedi.

Türk turizminin Güvenli Turizm Sertifikası ile rakiplerinin önüne geçtiğini dile getiren Belge, sektörün Kovid-19'a karşı geçen seneye göre daha tecrübeli olduğunu dile getirdi.

Aşılamanın artmasıyla turizmin daha da rahatlayacağına inandığını belirten Belge, geçen sezon aşı olmamasına rağmen yurt dışından çok sayıda turist geldiğini hatırlattı. Belge, "Ancak şu anda tüm dünyada aşılama devam ediyor. Tüm dünya evde kalmaktan çok sıkıldı. Bunları sürekli çalan telefonlarımızdan anlıyoruz. Hazirandan sonra yerli ve yabancı turistlerin kontrollü normalleşmeyle birlikte tatile geleceklerini düşünüyoruz. İnşallah 2021'de 2020'den daha güzel rakamlara ulaşacağız." dedi.