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En şefkatli market... Açılışa gelenlerin yardımlarıyla raflar doldu taştı - Son Dakika

En şefkatli market... Açılışa gelenlerin yardımlarıyla raflar doldu taştı

13.09.2021 20:42

En şefkatli market... Açılışa gelenlerin yardımlarıyla raflar doldu taştı Dernek Başkanı, çiçek ve plaket getirmek isteyenlerden ihtiyaç sahipleri için bulgur, un, giyecek, okul malzemesi istiyor Bursa'da ihtiyaç sahibi 6 bin kişinin yüzünü güldürecek Şefkat Mağazası'nın açılışı siyaset, iş...

En şefkatli market... Açılışa gelenlerin yardımlarıyla raflar doldu taştı

Dernek Başkanı, çiçek ve plaket getirmek isteyenlerden ihtiyaç sahipleri için bulgur, un, giyecek, okul malzemesi istiyor

BURSA - Bursa'da ihtiyaç sahibi 6 bin kişinin yüzünü güldürecek Şefkat Mağazası'nın açılışı siyaset, iş ve sivil toplum örgütü temsilcilerini bir araya getirdi. Mağazanın sorumluluğunu üstlenen Tüm Bulanıklılar Eğitim, Kültür, Sevgi ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Selahattin Turan, "hayırlı olsun" ziyareti ya da açılış törenine gelenlerden çelenk yerine ihtiyaç sahibi aileler için okul kıyafeti, bulgur, un ve giyecek isteyince Şefkat Mağazası bir kaç gün içerisinde doldu taştı.

TÜM BUL SEV-DER'in 152 Evler Eğitim Caddesindeki Şefkat Mağazası, merkez ofisi ve lokal açılışına çok sayıda davetli katıldı. Birçok ihtiyaç sahibi çocuğu okutan, tekerlekli sandalye dağıtımı ile engellilerin yüzünü güldüren, hiç kayak yapmayan çocukları eğlendiren, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Dernek şimdi de gıda ve giyecek yardımı dağıtılan Şefkat Mağazası sayesinde yılda 6 bin ailenin yüzünü güldürecek.

Açılışta konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Kendimi fahri Muşlu olarak kabul etmiştim. Bursa Türkiye'nin dört bir yanından gelen kişilerin oluşturduğu bir çiçek bahçesine benziyor. Geçtiğimiz günlerde de biz Muş'a gittik. O yörenin insanını sıcak kanlılığını ve misafir perverliğini görmek beni mutlu etti. Biz yardımlaşmayı seven, bu anlamda da 'komşusu açken, tok yatan bizden değildir' düsturuna sahip bir millete mensubuyuz. Bu yardımlaşma dünyada başka hiçbir millette görülmemektedir" şeklinde konuştu.

Hemşeri derneklerinin Bursa'nın en hareketli STK'larının başında geldiğini ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise, "Hem geldikleri yörenin adetlerini, görenekleri ve kültürlerini yaşatıyorlar. Hem de bir kaynaşma vesilesi olmak için ciddi emek sarf ediyorlar. Bütün hemşehri derneklerimiz Bursa için güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu topluma kim ne kazandırıyorsa, hem dünyada hem de ahirette karşılığını bulacaktır. Dünyada eşi benzeri olmayan bir millete sahibiz. Kimin ihtiyacı var ise yardımına koşmaya çalışıyoruz" dedi.

Örnek bir STK olma özelliği taşıyan bir yerin açılışında bulunmaktan huzur duyduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yaşadığı şehirde hemşehrilerine destek olmak ve onları şehirle bütünleşmesi konusunda çalışmalara kaktı sunan Selahattin kardeşimize teşekkür ediyorum. Geldiği bölgeye de sahip çıkmasıyla 2 görevi aynı anda başarıyla yapması çok güzel. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak her daim vatandaşın olduğu kadar STK'larımızın da yanındayız" ifadelerini kullandı.

Şefkat Mağazası'nın açılışında konuşan TÜM BUL SEV-DER Genel Başkanı Selahattin Turan, "Her yıl Muş'un Bulanık ilçesinden Bursa'ya kardeşlik köprüsü kapsamında 50 yetim ve öksüz yavrumuzu getirerek burada onlara en güzel tatil imkanı sunuyoruz. Her yıl bin 500 bot ve bin 500 mont yardımı ile çocuklarımızı sevindiriyoruz. Salgın sürecini çok iyi değerlendirerek, 284 engelli aracı dağıttık. Merkez ofisin ve lokalin açılışı için gelecek arkadaşlarımız çiçek veya plaket gibi hediyelik getireceklerdi. Bizler de hediye olarak ihtiyaç sahipleri için bir şeyler almalarını istedik. Onlar 10 paket pirinç, 10 paket makarna, 20 paket tuz getirdiler. Biz de karınca kararınca bir Şefkat Mağazası oluşturduk. Sosyal yardımlarımızı buradan dağıtacağız" diye konuştu.

Sosyal sorumluluk projelerinde ilklere imza atmaya devam ettiklerini kaydeden Turan, "Sosyal farkındalığı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz merkez ofis ve lokalimiz için dostlarımız hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyorlar. Bizler de onlara "eliniz boş gelmeyin" dedik. Makarna, yağ, kıyafet ve temizlik malzemesi getirmelerini istedik. İlk anda garip bir tablo oluştu. Ancak dostlarımızın getirdikleri ile karınca kararınca bir mağaza oluşturduk. Yaptığımız bu faaliyetlerle gönülden gönüle köprü kurmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz neye ihtiyacı varsa, gelecek buradan alabilecekler. Şu anda açılış için gelemeyen dostlarımız bizlere gelirken elleri boş gelmesinler. Çiçek istemiyoruz. Zaten onların kendileri çiçektir. Buraya gelirken hem hayırlarını işlemelerini hem de sosyal sorumluluk faaliyetine destek olmalarını istiyoruz" dedi.

En şefkatli market... Açılışa gelenlerin yardımlarıyla raflar doldu taştı
En şefkatli market... Açılışa gelenlerin yardımlarıyla raflar doldu taştı
En şefkatli market... Açılışa gelenlerin yardımlarıyla raflar doldu taştı
En şefkatli market... Açılışa gelenlerin yardımlarıyla raflar doldu taştı

Siyaset, Market, Bursa, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel En şefkatli market... Açılışa gelenlerin yardımlarıyla raflar doldu taştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: En şefkatli market... Açılışa gelenlerin yardımlarıyla raflar doldu taştı - Son Dakika
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