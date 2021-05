En Sevilen Star Wars Film Müziği: The Rıse Of Skywalker - Son Dakika

Star Wars Serisi'nin son filmi olan 'The Rise of Starwalker' filminin müzikleri, tüm dünyada Ocak 2019-Nisan 2021 arasında Deezer HiFi kullanıcılarının en sevdiği Star Wars Film Müziği albümü oldu. Albüm, Yıldız Savaşları: İmparator (The Empire Strikes Back) ve Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut gibi en sevilen soundtrackler'den yüzde 12 daha çok dinlendi. Türkiye'de ise en çok dinlenen Star Wars müzik albümü "The Empire Strikes Back" oldu.

Star Wars film müziklerinin Deezer HiFi'da dinlenme oranı 2019 yılının ocak ayından beri yüzde 184 arttı.

Global müzik dinleme servisi Deezer, tüm Dünya'da Yıldız Savaşları Serisi'nin en çok dinlenen HiFi film müziklerini listeledi. En çok dinlenenden başlayarak en sevilenler sıralaması şöyle:

İŞTE O LİSTE