Son Dakika Haberleri: En Sevmediğim Ürünlerle Makyaj!??

En Sevmediğim Ürünlerle Makyaj!??

1 saat önce

27 Aralık'ta sonlanacak 800 TL değerinde hediye çeki çekilişi ??https: //gleam.io/4sG7N/duygu211218Bu videoda 2018'deki en sevmediğim ürünlerle makyaj yaptım. Markaların diğer birçok ürününü severek kullanıyorum ama bu videodaki ürünleri beğenmiyorum.

27 Aralık'ta sonlanacak 800 TL değerinde hediye çeki çekilişi ??https://gleam.io/4sG7N/duygu211218

Bu videoda 2018'deki en sevmediğim ürünlerle makyaj yaptım. Markaların diğer birçok ürününü severek kullanıyorum ama bu videodaki ürünleri beğenmiyorum. Nedenleriyle anlatıp uygulamalı göstermeye çalıştım. Siz de yorumlarda beğenmediğiniz ürünleri nedenleriyle yazabilir misiniz? Aşağıda öyle bir paylaşım yapalım istiyorum.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:49 Kaynak: Youtube

Aralık, Makyaj, Genel
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