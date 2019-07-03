En sıcak Haziran Avrupa'da nasıl bir kirliliğe yol açtı?
1 saat önce
Haziran ayında özellikle de Orta Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar, ölümcül hava kirliliğine yol açan maddelerin yoğunlaşmasına neden oldu
H
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:07
aziran ayında özellikle de Orta Avrupa
'da etkili olan aşırı sıcaklar, ölümcül hava kirliliğine yol açan maddelerin yoğunlaşmasına neden oldu. Avrupa Uzay Ajansı
bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus
Atmosfer Gözlem Programı, ozon seviyelerinin hafta boyunca nasıl değişim gösterdiğine dair görseli euronews ile paylaştı.
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