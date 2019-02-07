En Soğuk Geceyi Ağrı Geçirdi

Gecenin en düşük sıcaklığı eksi 21'le Ağrı
'da 21 ölçüldü.
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan
'da 1, sıfırın altında olmak üzere Iğdır
'da 4, Erzurum
'da 7, Kars
ve Ardahan
'da 17, Ağrı'da 21 derece ölçüldü. Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Erzurum'da 24, Ardahan'da 15, Kars'ta 4, kayak merkezlerinden Sarıkamış
'ta 78, Ergan'da 88, Palandöken
'de 98, Konaklı
'da 88, Ardahan Yalnızçam'da 24 santimetre oldu.
Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.
(İHA)