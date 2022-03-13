En son 2015 yılında yağmıştı! Kıbrıslı vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı - Son Dakika

Kuzeyden gelen soğuk hava kütlesinin etkisinde kalan KKTC'de, bugün hem dağlık bölgelerde hem de iç kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı Selviltepe'de 15 cm'ye kadar ulaştı.

EN SON LEFKOŞA'YA 2015'TE YAĞMIŞTI

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Mart ayında "nadiren" kar yağışı görüldüğünü belirterej10 Nisan 1987'de ülke genelinde kar yağışının etkili olduğunu anımsattı. Buran, Lefkoşa'da en son Şubat 2015'te kar yağışı olduğunu da ifade etti.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Boğazköy bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, Girne-Lefkoşa ana yolunun St. Hilarion Kavşağı ile Girne'deki Sevgi Çemberi arasındaki yol trafik akışına kapatıldı. Ayrıca Lefkoşa'daki Alevkayası-Karaağaç yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

KIBRIS'TAN KAR MANZARALARI

KKTC'li çok sayıda vatandaşın, ülkede etkili olan kar yağışıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptığı görüldü.