En son ağabeyine mesaj atan genç ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da otelde çalışan 19 yaşındaki genç, Denizli'de bulunan ağabeyine mesaj atarak kendisini öldüreceğini söylemesinin ardından deniz kıyısında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Antalya'nın Kemer ilçesinde Beldibi Mahallesindeki bir otelde garson olarak çalışan Denizlili olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Mehmet Büdün, Denizli'deki ağabeyine mesaj atarak kendisini öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine ağabey, Mehmet'in arkadaşlarını telefonla arayarak yardım istedi. Genci aramak için genellikle gittiği sahil boyunu kontrol eden arkadaşlarından biri, Mehmet Büdün'ü eski Çamdağ Tüneli yanında yoldan 100 metre aşağıdaki sahilde hareketsiz yatarken buldu. Silahla başından vurulmuş haldeki arkadaşını gören genç, yardım istedi. Olay yerine gelen sağılık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışma ve delillerin toplanmasından sonra Büdün'ün cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze, buradaki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ