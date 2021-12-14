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En son HDP İl Başkanlığı'na giren oğlundan 6 yıldır haber alamıyor - Son Dakika

En son HDP İl Başkanlığı'na giren oğlundan 6 yıldır haber alamıyor

14.12.2021 13:12

En son HDP İl Başkanlığı'na giren oğlundan 6 yıldır haber alamıyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 835'inci gününe girerken, oğlu terör örgütü PKK tarafından zorla...

En son HDP İl Başkanlığı'na giren oğlundan 6 yıldır haber alamıyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 835'inci gününe girerken, oğlu terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan anne Sultan Göger, oğlunun HDP tarafından dağa gönderildiğini iddia ederek evladını istedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 835. gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile HDP il binası önündeki çadırda nöbete devam eden aileler, çocuklarından gelecek haberi bekliyor.

6 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan Göger için oturma eylemine devam eden anne Sultan Göger, eyleminde kararlı olduğunu söyledi. Göger, "Oğlum, 4 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır'a geldi ve burada kayboldu. Oğlum her zaman Diyarbakır'a geliyordu ama en son geldiğinden beri bir daha kendisinden haber alamadık. Oğlum en son HDP il binasında görünmüş, ben oğlumu istiyorum ve onun için buradayım. Beni duyuyor ve görüyor ise kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum" dedi.

En son HDP İl Başkanlığı'na giren oğlundan 6 yıldır haber alamıyor
En son HDP İl Başkanlığı'na giren oğlundan 6 yıldır haber alamıyor
En son HDP İl Başkanlığı'na giren oğlundan 6 yıldır haber alamıyor
En son HDP İl Başkanlığı'na giren oğlundan 6 yıldır haber alamıyor
En son HDP İl Başkanlığı'na giren oğlundan 6 yıldır haber alamıyor
En son HDP İl Başkanlığı'na giren oğlundan 6 yıldır haber alamıyor
En son HDP İl Başkanlığı'na giren oğlundan 6 yıldır haber alamıyor
En son HDP İl Başkanlığı'na giren oğlundan 6 yıldır haber alamıyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa En son HDP İl Başkanlığı'na giren oğlundan 6 yıldır haber alamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: En son HDP İl Başkanlığı'na giren oğlundan 6 yıldır haber alamıyor - Son Dakika
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