En son mezarlıkta görülen genç, İzmir'de bulundu - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde en son mezarlıkta görülen 25 yaşındaki genç, 4'üncü günün sonunda İzmir'de olduğu ortaya çıktı.

Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde babasıyla birlikte fırında çalışan 25 yaşındaki Ali Rıza Süren, yaklaşık 4 gün önce kayboldu. Dışarıya çıkarak çevrede Süren'i arayan ailesi, en son Yeni Mahalle'de bulunan mezarlıkta görüldüğü öğrenilmişti. Mezarlığın olduğu bölgede aramalara yoğunlaşan aile, 4'üncü günün sonunda Süren'den haber aldı. Dün akşam saatlerinde İzmir'de olduğu öğrenilen Süren, polis ekiplerine giderek ifade verdiği ortaya çıktı. Genç, ailesini telefonla arayarak durumunun iyi olduğunu ve Buldan'a çok yakında döneceğinin mesajını verdiği öğrenildi. - DENİZLİ