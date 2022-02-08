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En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül - Son Dakika

En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül

08.02.2022 12:34

En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül 35 gündür haber alınamayan genç için üzerinde 50 bin TL ödül bulunan ilanlar sokaklara asılıyor Antalya'da iş yerinden 2 saatliğine izin alarak ayrılan 29 yaşındaki gençten 35 gündür haber alınamıyor.

En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül

35 gündür haber alınamayan genç için üzerinde 50 bin TL ödül bulunan ilanlar sokaklara asılıyor

ANTALYA - Antalya'da iş yerinden 2 saatliğine izin alarak ayrılan 29 yaşındaki gençten 35 gündür haber alınamıyor. Aile acılı bekleyişini sürdürürken, genci bulana 50 bin lira ödül verileceği belirtilen ilanlar sokaklardaki elektrik direklerine yapıştırıldı.

Antalya'da yaşayan ve hasar danışmanı olarak çalışan 29 yaşındaki Rohat Balkı, çalıştığı iş yerinden 3 Ocak tarihinde 2 saatliğine izin aldı. Balkı'ya annesi Ruken Gökçen, hem telefondan arama hem de mesaj yoluyla ulaşamadı. Ruken Gökçen'e, akşam saatlerinde oğlunun telefonunun Konyaaltı sahili 14 numaralı plajın yakınındaki bir bankta bulunduğu bilgisi geldi. Polis Merkezinden oğlunun telefonunu teslim alan anne Gökçen, tüm aramalarına rağmen bir ize ulaşamadı ve kayıp başvurusunda bulundu. Anne Gökçen ve yakınları 35 gündür kent genelinde yaptıkları aramalarda Rohat Balkı'dan bir ize ulaşamadı.

Son görüldüğü yerde denizden arama yapıldı

Yapılan girişimlerin ardından Balkı'nın son görüldüğü nokta olan sahilde denizden bir arama yapılmasına karar verildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Antalya Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi bünyesinde Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma ekipleri bölgeye geldi. Gerekli hazırlıklarını yapan ekipler, kıyı hattı boyunca su altında arama çalışması yaptı. Aramalarda drone ve su altı robotu da kullanıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bir ize rastlanmadı. Çalışmalar havadan da görüntülendi. Anne Ruken Gökçen, oğlunu arama çalışmalarını gözü yaşlı şekilde takip etti.

Son olarak Rohat için kentin farklı noktalarına, üzerinde 50 bin lira ödül olduğu belirtilen ilanlar asıldı.

En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül
En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül
En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül

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Türk Lirası, Antalya, Gökçen, Balkı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül - Son Dakika


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SON DAKİKA: En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül - Son Dakika
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