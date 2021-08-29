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En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı - Son Dakika

En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı

29.08.2021 12:09

İstanbul'da Youtuber Muhammed Bahçecik, sosyal medyadan takipçilerine verdiği söz üzerine tabutla toprak altına girip 6 saat yer altında kaldı. Özel tasarlanan tabutla mezara giren Bahçecik, "Mezara girdiğim an tüm sevdiklerim, mezara gömdüğüm sevdiğim insanlar aklıma geldi" açıklamasını yaptı.

25 yaşındaki youtuber Bahçecik, bir videosunda beğeni sayısına ulaşılması durumunda takipçilerine mezara girme sözü verdi. Beğeni sayısı hedefi aşınca kolları sıvayan Muhammed Bahçecik, özel olarak tasarlanan cam tabuta girip Tuzla'da kendisini toprak altına gömdürdü.

20 BİN LİRALIK TABUT TASARLANDI

Bahçecik'in sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak 20 bin lira değerinde bir tabut tasarlandı. İçerisinde sağlık ekipmanlarından oksijen tüpüne kadar birçok malzeme bulunan tabutun içerisindeki Bahçecik için, dışarıda bir ambulans ve sağlık ekibi hazır bulunduruldu. Tabuta yerleştirilen oksijen tüpleri, kameralar, telsizler ve sağlık durumunu anlık olarak doktora ileten cihazlarla birlikte, kepçe tarafından açılan mezara gömüldü.

MEZAR TAŞI DA KONULDU

Mezarın başında dua okunurken, geleneklere uygun olması açısından mezar taşı da yerleştirildi. Kefen giyerek 6 saat toprağın altında kalan Bahçecik, sürenin dolmasının ardından vinç ile yeniden toprak üstüne çıkarıldı.

"MEZARA GÖMDÜĞÜM İNSANLAR AKLIMA GELDİ"

Çok ilginç bir deneyim yaşadığını ifade eden Muhammet Bahçecik, "Mezara girdiğim an tüm sevdiklerim, mezara gömdüğüm sevdiğim insanlar aklıma geldi. Onların da burada olduğunu hissettim. Şu an rahatça nefes aldığım için çok mutluyum çünkü 6 saattir nefes alamıyordum, oksijen tüpüne bağlıydım. Yaşamanın ne kadar kuvvetli ve güzel bir şey olduğunu öğrendim. Hiç panik yapmadım. Ta ki vinç ile toprağın altından çıkarılana kadar. O an biraz tedirgin oldum. Toprağın altından çıktım ve şu an çok üşüyorum. Sağlık durumum iyi" dedi.

En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı
En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı
En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı
En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı
En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı
En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı
En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı
En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı
En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı
En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı
En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı
En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı
En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı

Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı - Son Dakika


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