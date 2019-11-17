'En süslü tezgah' için yarıştılar

Lakerda Festivali'nde yarışmacılar 'en süslü tezgah' için hünerlerini sergilediler.

Lakerda Festivali'nde balıkçılar, en süslü balık tezgahı ödülü için mücadele ediyor. Festival kapsamında birbirinden süslü balıkçı tezgahları, kıyasıya yarıştı. Sinoplu balıkçı Eşref Balyemez, "Şehrimizde Lakerda Festivali kapsamında en süslü balıkçı tezgahı yarışmasına katıldık. İddialıyız, kazanacağımızı ümit ediyoruz" dedi.

Yarışmada süslü tezgahın yanı sıra sadelikten yana olan tezgahlar da mevcuttu. Balıkçı Adnan Demir, "Biz de yarışmaya katıldık, ama tezgahımızı süslemedik. Bence önemli olan sadeliktir, balığın saf güzelliğidir" diye konuştu.

Ardından amatör balıkçılar, Buzhane önündeki kayık limanından denize açıldılar.

Yarışmaların kazananları, festivalin son günü jürinin kararıyla belirlenecek.

(Osman Aksu/İHA)