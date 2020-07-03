En talihli kazazede - Son Dakika

Gaziantep'te meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü için en talihli kazazade dedirtecek görüntüler ortaya çıktı.



Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde Emniyet Müdürlüğü önünde Sedat L. idaresindeki motosiklet ile M.K. yönetimindeki bir araç çarpıştı. Kazada motosikletten düşen ve yaralanan sürücü Sedat L. kendisini yere attı. Son dönemlerde kentte artan korona virüs salgını nedeniyle kimsenin yaklaşmadığı yaralının yardımına ise kaza esnasında yoldan geçen bir doktor ile emniyet müdürlüğündeki kazayı gören polisler yetişti.



Sıcak hava nedeniyle hayli zorlanan yaralıya ilk müdahaleyi başından ayrılmayan doktor yaptı. Sık sık yaralıyı konuşturan doktor, zaman zaman ise yaralının elini ve ayağını ise soğuk suyla ovaladı. Genelde yaralının etrafıında toplanan vatandaşlar ise bu kez alışılmışın dışında görüntü sergiledi. Vatandaşlar yaralıdan uzakta durduğu kaza sonrasında bir vatandaş ise sıcak havada zorlanan yaralıyı görünce elindeki soğuk suyu yaralıya müdahale eden doktora verdi. Kazanın ardından yolda geniş güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri ise bulvarda trafik akışını ise tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı.



Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine ise olay yerine kısa sürede ambulans yönlendirildi. Sıkışık trafikte seyir etmekte zorlanan ambulansın yardımına ise olay yerindeki polis ekipleri yetişti. Araçları yönlendiren polisler, ambulansın kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağladı. Kazayı görünce müdahale eden doktor, gelen sağlık ekiplerine yaralının son durumu hakkında bilgi verdikten sonra ise yayan olarak olay yerinden ayrıldı.



Sedyeye konularak ambulansa alınan yaralı motosiklet sürücüsü, 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılırken yol ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - GAZİANTEP