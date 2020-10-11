"En tatlı hasat" başladı

Sivas'ta birçok çiftçinin kazanç kapısı olan şeker pancarında hasat başladı.

SİVAS - Sivas'ta birçok çiftçinin kazanç kapısı olan şeker pancarında hasat başladı.

Türkiye'nin önde gelen pancar üreticisi illerinden Sivas'ta Nisan ayında ekilen şeker pancarlarının hasadına başlandı. Sivas'ta hasadı yapılan pancarlar Turhal başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki şeker fabrikalarına gönderiliyor. Kış aylarının yağışlı geçmesiyse verimi geçen yıla oranla arttırdı. Sivas ve ilçelerinde bir ay boyunca sürecek şeker pancarı hasadı, bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftçiler, şeker pancarı taban fiyatlarının açıklanmasını umutla bekliyor.

Kent merkezinde çiftçilik yapan Yakup Çoban, hasattan memnun olduğunu belirterek, "Nisan ayının ilk haftasında ekmiş olduğumuz şeker pancarının hasadına ayın 1'inden beri başladık. Verimlerimiz güzel, bu sene daha memnunuz geçen seneye kıyasladığımızda. Geçen sene yüzde 5'lerde seyrederken bu sene yüzde 8'leri göreceğiz inşallah. Fiyat beklentimiz geçen yıl tonunda taban fiyatı 310 Liraydı. Bu senede daha açıklanmadı, veriminde iyi olması fiyatı da etkileyecek inşallah. Beklentimiz 400-450 Lira civarında. Tonajımızda 500 ton zaten yalnız Bin tona yakın pancar çıkacağı ümidindeyiz. Pancar hasadından da memnunuz, ekiminden de memnunuz sadece ufak tefek firelerde problemlerimiz oluyor " dedi.

Çiftçi Cengiz Özmazman, Sivas dışından gelen çiftçilerin varlığından rahatsız olduğunu belirterek "Bizde hasattan menmunuz, tek şikayetimiz dışarıdan gelen çiftçilerin bizim ekmekte bulunduğumuz tarlalara fazla fiyat vererek bizleri mağdur duruma düşürmeleri. Biz onların kiraladığı parayı verdiğimiz zaman elde ettiğimiz hasatla kara geçemiyoruz " şeklinde konuştu.

Genç çiftçi Kamil Çoban, şeker pancarı mesaisinin kendilerine tatlı bir yorgunluk yaşattığını belirterek, " Mesaimiz çok güzel gidiyor, bizde genç çiftçiler olarak hasadımıza başladık. Hasat çok iyi, güzel gidiyor. Rabbim inşallah bereketli eylesin. Yorucu oluyor ama ekmek parası en azından tarım işi yaparak geleceğe umut taşıyoruz " dedi.