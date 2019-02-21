En Tatlı Kampanya 39 Burda'da

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Adnan Oktar'a 30 Yıl Hizmet Eden Eski Kedicikten Namaz İtirafı!

Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum

BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı