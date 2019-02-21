En Tatlı Kampanya 39 Burda'da
2 saat önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde faaliyet gösteren 39 Burda AVM'de 250 TL'lik alışveriş yapanlara pastanede geçerli 25 TL hediye çeki kampanyası sunuluyor.
Kırklareli
'nin Lüleburgaz
İlçesinde faaliyet gösteren 39 Burda AVM'de 250 TL'lik alışveriş yapanlara pastanede geçerli 25 TL hediye çeki kampanyası sunuluyor.
Açıldığı günden bu yana avantajlı alışverişin ilk adresi haline gelen 39 Burda AVM, bu hafta sonunda da ziyaretçilerini 'Tatlı' kampanyası ile ağırlayacak.
Aynı gün içerisinde toplamda 250 TL alışveriş yapan vatandaşlara alışveriş merkezi içerisinde bulunan Tadal Pastanesi'nde geçerli 25 TL hediye çeki kampanyası 23-24 Şubat tarihlerinde devam edecek. Ayrıca her gün ilk 100 kişi alışveriş sonrası tatlı keyfini bu kampanya ile doyasıya yaşayacak. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:10 Kaynak: İHA
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