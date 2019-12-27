En tatlı yeni yıl sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel En tatlı yeni yıl sürprizi - Son Dakika

En tatlı yeni yıl sürprizi

6 saat önce

Yeni yıl alışverişi için Forum Çamlık AVM'yi tercih eden müşterileri sürpriz hediyeler bekliyor.

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Yeni yıl alışverişi için Forum Çamlık AVM'yi tercih eden müşterileri sürpriz hediyeler bekliyor.


Forum Çamlık AVM, yeni öncesi ziyaretçileri için sürpriz kampanyalar hazırladı. 27-31 Aralık 2019 tarihlerinde Forum Çamlık'tan alışveriş yapanlar anında kazan kampanyasına katılma hakkı kazanıyor. Forum Çamlık misafirleri aynı tarihlerde 15: 00-19: 00 saatleri arasında Forum Çamlık Danışma noktasına gelerek hediyelerini alabiliyor. 150 TL ve üstü alışveriş yapan tüm ziyaretçiler, çikolata kovası kazanıyor.


Kampanyanın detayları ve katılım şartları forumcamlik.com adresinde yer alyor. - DENİZLİ

Aralık, Çamlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:41 Kaynak: İHA
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