En Tehlikeli 50 Uzay Çöpü Belirlendi - Son Dakika

En Tehlikeli 50 Uzay Çöpü Belirlendi

06.02.2021 10:47
En Tehlikeli 50 Uzay Çöpü Belirlendi, System.String[]

Dünyamızı yeterince kirlettik peki uzayı da kirletmeye başladığımızı biliyor musunuz? Şu anda Dünyamızın çevresi bıraktığımız çöplere kirlilik oluşturmaya başladı.

Dünyamızı yeterince kirlettik peki uzayı da kirletmeye başladığımızı biliyor musunuz? Şu anda Dünyamızın çevresi bıraktığımız çöplere kirlilik oluşturmaya başladı.  Uzayı adete bir çöp kutusu gibi kullanıyoruz.

Uzay çöpü anlam olarak Dünya etrafında dönen ama insanlığa bir yararı dokunmayan nesnelerdir. İşlemi bitmiş uydular, uzay araçların kopan parçaları uzay çöpü olarak sayılabilmektedir.

1957 yılında ilk fırlatılan uydu Sputnik'i uzaya yolladık. Bununla birlikte artık uzayı keşfetme maceramızın yanında uzayı kirletme maceramızda başladı. Zamanla teknolojinin gelişmesiyle birlikte uzaya gönderilen araç sayısı da arttı.  Günümüzde parça olarak 5 milyonun üzerinde uzay çöpü bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunun yaklaşık 5 bin kadarı işlevini yitirmiş uydulardır.

Uzay çöpleri yeni çalışmalar için yeni bir tehdit oluşturmaktadır. 1 cm çapında ki parçanın bile bir uyduya çarpması o uydunun bozulmasına sebep olabiliyor.

Uzay çöpleri yüzünden iletişim ağlarımızı sağlayan (Gps, hava durumu, navigasyon) gibi uydular veya  asteroit tespiti yapan uydular için tehlikeye yol açabilir.

35'İ ROKET, 8'İ UYDU

Geçtiğimiz aylarda yapılan Uluslararası Uzay Kongresi'nde en tehlikeli 50 uzay çöpü belirlendi. Bunların 35'i roket, 8'i uydudur.

Uzay çöplerin çoğalmasıyla birlikte uzay kazaları meydana gelmektedir.

1996 yılında Cerise adlı Fransız uydusu bir başka Fransız uydusundan kopan bir parça ile çarpıştı. Bu, uzayda meydana gelen ilk kaza olarak biliniyor. Listenin başını ise Rus yapımı roketler bulunuyor.  50 cisimden 43'ü Rus ve Soyvet yapımı uydular.

2009 yılında ise Iridium 33 adlı bir haberleşme uydusu pasif halde bulunan Kosmos 2251 adlı uydu ile çarpıştı. Çarpışma sonucu iki uydu da parçalandı ve 2600 küçük parça atmosfere yayıldı ve uzay çöplüğü daha da büyüdü.

Uzay çöpünü azaltmak için çeşitli projeler geliştirilmektedir. En bilinen yöntem ise uyduları tekrar yeryüzüne indirmektir.  Ama bu yöntem yeni olduğu için eski uydular veya küçük parçalar için kullanılmamaktadır.

Remdeb adlı proje uzay çöpünü azaltmak için yeni bir yöntem denemektedir. Uzay çöpü ağ yöntemiyle yakalanıyor atmosferimize girerken küçük parçalara ayrılıyor.  Bu sayede atmosfer birazda olsa temizlenmiş oluyor.  Projenin devam etmesi ve yeni yöntemler uygulanması bekleniyor.

En Tehlikeli 50 Uzay Çöpü Belirlendi

Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji En Tehlikeli 50 Uzay Çöpü Belirlendi - Son Dakika


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