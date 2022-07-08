Son dakika haber | 'EN TEMİZ KURBAN ÇADIRI' YARIŞMASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU İKİ YIL ÜST ÜSTE ALTIN KAZANDI

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'En Temiz Kurban Çadırı' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. 60 adet kurbanlık çadırın ve toplam 3 bin hayvanın bulunduğu Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde en temiz çadırlar altınla ödüllendirildi. Geçen yılın birincisi olan çadırın sahipleri Ahmet Bostan ve Uğur Bostan bu yıl da birinci olarak tam altının sahibi oldu.

Ambarlı Tır Parkı yanında kurulan alanda ilaçlama ve denetim yapan Beylikdüzü Belediyesi, 'En Temiz Çadır' ödül törenini düzenledi. Kurban satışı yapan ve onlarca farklı memleketten gelen satıcıların arasında tatlı bir rekabet oluşturan yarışta kazananlara ödüllerini Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Müslüm Akülker verdi. Büyükbaş hayvan çadırı kategorisinde hijyen ve temizlik açısından ilk üçe girenlerin sahiplerine sırasıyla tam, yarım ve çeyrek altın verildi. Küçükbaş hayvanların satıldığı çadırların içinden en temiz olanına ise çeyrek altın takdim edildi. Komisyonca belirlenen 4 çadır sahibine altın verildi. Küçükbaş hayvan çadırı kategorisinde 1'inci İrfan Sevil oldu. Büyükbaş hayvan çadırı kategorisinde ise 1'inci Ahmet Bostan ve Uğur Bostan, 2'inci Hasan Gökmen, 3'üncü Ömer Bahtiyar oldu.

'BUNDAN SONRA DA BERABER GÜZEL İŞLER YAPALIM'

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın selamını söyleyerek konuşmasına başlayan Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Müslüm Akülker, 'Hepiniz buraya belirli illerden gelip güzel hizmetler yaptınız. Gerçekten emeğiniz büyük. Bizler de size faydalı olmak için elimizden geleni tüm ekibimizle beraber yapmaya çalıştık. Sonuna geldik, yarın inşallah bayram. Kurbanlarınızı sattınız, inanıyorum kimsenin elinde bir şey kalmadı. Kaldıysa bile bir iki tane bir şey kaldı bile onlar da satılır. Buradan kazandığınız paralarla da memleketinize dönecek, çocuklarınızı okutacak, hayatınızı idame ettireceksiniz. Bu anlamda bereketli olsun diyorum. Bundan sonra da beraber güzel işler yapalım' dedi.

'İKİ YILDIR ÖDÜLÜ ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

6 yıldır Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Yeri'ne geldiklerini söyleyen büyükbaş hayvan çadırlarında 'En Temiz Kurban Çadırı' sahibi Ahmet Bostan ise 'Geçen yıl da bu çadırda birincilik ödülünü almıştık. Bu yılda aldık o yüzden mutluluk duyuyoruz. Hizmetlerden dolayı başkanımıza teşekkür ederiz. Belediyenin hizmetleri iyi, 6 yıldır da buradayız bir sıkıntımız yok. Bence yarışma teşvik edici çünkü çadırlar daha temiz oluyor, bu yüzden ödüllendirilmesi daha da güzel. iki yıldır ödülü aldığımız için mutluyuz inşallah seneye de alırız' şeklinde konuştu.