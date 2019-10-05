Son Dakika Haberleri: En ucuz içme suyu Hisarcık'ta
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En ucuz içme suyu Hisarcık'ta

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde içme suyunun tonu 5 yıl aradan sonra yapılan zamla 1.75 TL'ye yükselirken, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, halen bölgede en düşük içme suyu fiyatının Hisarcık'ta olduğunu belirtti.

En ucuz içme suyu Hisarcık'ta, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde içme suyunun tonu 5 yıl aradan sonra yapılan zamla 1.75 TL'ye yükselirken, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, halen bölgede en düşük içme suyu fiyatının Hisarcık'ta olduğunu belirtti.


İçme suyuna yapılan zam gerekçeleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Çalışkan," 2014 yılında göreve geldiğimizde 1 ton içme suyunun ortalama fiyatı 1,70 TL'den ücretlendirilmekteydi. İlçe halkımızı akıllı sayaç uygulamasına teşvik etmek için içme ve kullanma suyunu 75 kuruşa düşürdük ve 5 yıl boyunca hiç zam yapmadan bu tarife ile devam ettik. Ancak hepimizin de bildiği gibi ilçemiz içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları SUKAP projesi kapsamında yenilenmektedir. Bu yapılan hizmetlerinde belediyemize maliyet olarak bir yansıması vardır. Bundan dolayı 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Ekim Ayı Belediye Meclisi toplantısında 1' e karşı 9 oy çokluğu ile ön yüklemeli akıllı sayaç kullanan abonelerimiz için 1 ton içme suyunun ücreti 1.75 TL'ye çıkarılmıştır. Ayrıca Ülkemiz ve bölgemiz olmak üzere, en düşük su fiyatının da ilçemizde bulunduğunun bilinmesini bilgilerinize sunarım" diye konuştu. - KÜTAHYA

Fatih Çalışkan, Hisarcık, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
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