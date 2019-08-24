En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve Esenyurt'ta
1 saat önce
Kiralık konutta en ucuz ortalama metrekare fiyatları 9 lirayla Esenyurt, Sultangazi, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de görülürken, bu rakam Çekmeköy, Tuzla ve Pendik'te 10 liraya, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa'da 11 liraya çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:10
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