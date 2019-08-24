Son Dakika Haberleri: En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve Esenyurt'ta
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En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve Esenyurt'ta

1 saat önce

Kiralık konutta en ucuz ortalama metrekare fiyatları 9 lirayla Esenyurt, Sultangazi, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de görülürken, bu rakam Çekmeköy, Tuzla ve Pendik'te 10 liraya, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa'da 11 liraya çıkıyor.

En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve Esenyurt'ta, System.String[]

Kiralık konutta en ucuz ortalama metrekare fiyatları 9 lirayla Esenyurt, Sultangazi, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de görülürken, bu rakam Çekmeköy, Tuzla ve Pendik'te 10 liraya, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa'da 11 liraya çıkıyor.

Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Sancaktepe, Esenyurt, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:10 
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