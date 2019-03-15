En Ucuz Ürünleri Deniyorum ?? Önerilen Uygun Fiyatlı Ürünlerle Makyaj
1 saat önce
Bu videoda en ucuz ürünleri deniyorum.
Bu videoda en ucuz ürünleri deniyorum. Gratis, Watsons ve Rossmann'dan aldığım tavsiye edilen uygun fiyatlı ürünlerle makyaj yaptım. Beklemediğim kadar iyi bulduğum ürünler de oldu içlerinde. Videoda kullandığım ürünleri her zamanki gibi bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz. ??
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:02 Kaynak: Youtube
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