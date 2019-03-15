Son Dakika Haberleri: En Ucuz Ürünleri Deniyorum ?? Önerilen Uygun Fiyatlı Ürünlerle Makyaj

En Ucuz Ürünleri Deniyorum ?? Önerilen Uygun Fiyatlı Ürünlerle Makyaj

1 saat önce

Bu videoda en ucuz ürünleri deniyorum.

Bu videoda en ucuz ürünleri deniyorum. Gratis, Watsons ve Rossmann'dan aldığım tavsiye edilen uygun fiyatlı ürünlerle makyaj yaptım. Beklemediğim kadar iyi bulduğum ürünler de oldu içlerinde. Videoda kullandığım ürünleri her zamanki gibi bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz. ??

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:02 Kaynak: Youtube

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