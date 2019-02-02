Son Dakika Haberleri: En Ucuz ve Kaliteli Ürünler Semt Pazarlarında

En Ucuz ve Kaliteli Ürünler Semt Pazarlarında

1 saat önce

Kayseri Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, Antalya'da meydana gelen fırtınadan dolayı ürün fiyatlarında artış olduğunu ancak tüm olumsuzluklara rağmen vatandaşların en ucuz ve kaliteli ürünleri pazarlarda bulabileceğini söyledi.

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Kayseri Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, Antalya'da meydana gelen fırtınadan dolayı ürün fiyatlarında artış olduğunu ancak tüm olumsuzluklara rağmen vatandaşların en ucuz ve kaliteli ürünleri pazarlarda bulabileceğini söyledi.

Yaklaşık 1 ay önce oda başkanlığı görevine gelen Kayseri Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, sebze ve meyve fiyatlarını değerlendirdi. Bazı etkenler nedeniyle fiyatların yükseldiğini aktaran Akbıyık, vatandaşın tüm olumsuzluklara rağmen en uygun ve kaliteli ürünleri semt pazarlarında bulabileceğini ifade etti. Akbıyık, "Geçtiğimiz günlerde meydana gelen fırtınalardan dolayı çiftçiler zarar gördü, ürünlerde fiyatlar biraz yüksek, mal da eksik geliyor. Yine de pazarlarımız diğer satış yerlerinden uygundur. Taze ve günlük satış yerleri, Pazar yerlerimizdir. Fiyatlarda ister istemez biraz yükselme var. Mal olmadığından, tabi bunda fırsatçılık yapanlar da arada oluyor. Yapmamaları lazım. Bir ürün 2 TL iken 5 TL olmaması lazım. Olumsuzluklardan sonra vatandaşlarımız yine de en kaliteli ve en ucuz ürünleri pazarlarda bulabilirler. Halkımızı pazarlara davet ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

Ekonomi
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