En Üst Düzey Yönetim: Çin, Kovid Karşıtı Savaşı Kesinlikle Kazanacak - Son Dakika
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En Üst Düzey Yönetim: Çin, Kovid Karşıtı Savaşı Kesinlikle Kazanacak

05.05.2022 23:15
En Üst Düzey Yönetim: Çin, Kovid Karşıtı Savaşı Kesinlikle Kazanacak

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yönetiminin Perşembe günkü toplantısına göre, Çin Kovid-19'a karşı savaşını, kendisini zaman içerisinde kanıtlayan bilimsel ve etkili salgın kontrol politikasına göre kesinlikle kazanacak.

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yönetiminin Perşembe günkü toplantısına göre, Çin Kovid-19'a karşı savaşını, kendisini zaman içerisinde kanıtlayan bilimsel ve etkili salgın kontrol politikasına göre kesinlikle kazanacak. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi toplantısına Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping başkanlık etti. Toplantıda, mevcut salgın önleme ve kontrol durumu analiz edildi, öncelikler üzerine çalışıldı ve ilgili işlerle ilgili düzenlemeler yapıldı.

Toplantıda, Çin'in Mart ayından beri Wuhan'daki salgınla savaşından bu yanaki en zorlu Kovid-19'u kontrol altına alma sınavına karşı mücadele ettiğini ve ülke çapında ortak çabalarla ilerleme kaydettiği belirtildi. Toplantıda, pandeminin dünya genelinde hala etkili olması ve koronavirüsün mutasyona uğramasıyla birlikte pandeminin ne yönde gelişeceğine dair büyük bir belirsizlik olduğu kaydedilirken, kontrol çabalarında herhangi bir gevşemeye karşı da uyarıda bulunuldu. Toplantıda, "Gevşeme, şüphesiz ki büyük sayılarda vakalara, kritik durumlara ve ölümlere yol açarak ekonomik ve sosyal kalkınma ile insanların hayatını ve sağlığını ciddi şekilde etkileyecek" dendi. Toplantıda, dinamik sıfır-Kovid politikasına şaşmadan bağlı kalmanın ve Çin'in Kovid karşıtı politikasını çarpıtma, sorgulama veya reddetme girişimlerine kararlılıkla karşı koymanın önemi vurgulandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Komünist, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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