En Uygun Mevduat Faizi Veren Banka Nasıl Belirlenir? - Son Dakika

En Uygun Mevduat Faizi Veren Banka Nasıl Belirlenir?

13.04.2021 17:12
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Parasını durduğu yerde değerlendirmek isteyen tüketiciler tarafından tercih edilen mevduat hesabı, her bankaya göre farklı avantajları beraberinde getiriyor.

Mevduat faizi için devlet ve özel bankalar farklı teklifler sunabiliyor. Bu teklifleri öğrenmek için bankaları tek tek dolaşmak, iletişim yoluyla ulaşmak, her detayı not almak oldukça zordur. Hesaplama araçları sayesinde hangi bankanın paranıza para katacağı belirlenebilir. Üstelik oldukça kısa bir sürede tüm bankaların mevduat faiz oranları karşınıza çıkacak. Mevduat faizlerinde bankaların müşteri çekmek adına farklı avantajlar sunması, en fazla tüketiciyi mutlu ediyor.

Mevduat Faiz Oranları Nasıl Belirlenir?

Tüketicinin katlanmak zorunda olduğu en önemli maliyet faizdir. Faiz ise para maliyeti olarak bilinen bir kavramdır. Mevduat aynı zamanda bankanın diğer kredi ürünlerinde kullandığı bir kaynaktır. Dolayısıyla bankalar mevduat faiz getirisi ve oranlarını verirken karlılıklarını dikkate alırlar.

Banka faiz oranı;

• Enflasyonun beklenen oranına

• Reel risksiz orana

• Temerrüt riskine

• Likidite riskine

• Vade riski primlerine göre hesaplanır.

Bu detayları göz önünde bulunduran bankalar tüketicilere ve bankaya en uygun faiz oranını belirler. Bazı dönemlerde ise bankalar yeni banka müşterisi kazanabilmek adına karlılıklarını daha düşük seviyeye indirebilirler. Faiz oranları belirli dönemlere yönelik artırılabilir. Vade bitiminde ise tekrar değişebilen faiz oranları için yeniden hesaplama yapabilirsiniz.

Aylık Banka Faizi Getirisi Mevduatta Nasıl Hesaplanır?

Mevduat faiz oranlarını bireysel olarak hesaplamak biraz zor olabilir. Bu nedenle mevduat faizinin nasıl hesaplandığı konusunda sizlere yardımcı olacağız. Hesaplama araçlarının sizin yerinize otomatik olarak hesapladığı mevduat faiz oranları hesaplamak için anapara ile faiz oranı ve istediğiniz vade çarpılır. Çıkan sonuç ise 36500 rakamına bölünerek sonuç brüt tutar olarak hesaplanmış olur. Mevduat faiz oranı için belirlediğiniz vadeye göre yararlanacağınız faiz oranları sadece dilediğiniz vade bitimine kadar geçerlidir. Daha sonra tekrar mevduat işleminden yararlanmak istediğinizde güncel faiz oranları ile mevduat hesabınızda yer alan paranızı değerlendirebilirsiniz.

En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankayı Nasıl Bulabilirim?

Tüketiciler paralarını değerlendirirken en yüksek faiz oranı sunan bankayı tercih etmek isterler. Bankalarda yeni banka müşterileri kazanmak adına hoş geldin faizi olarak bazı mevduat faiz ürünleri sunabilirler. Bu durumda hangi bankaların yeni ve mevcut müşterisine sunduğu bu cazip teklifleri araştırmak gerekir. Tüm bankalardan bilgi almak ise zaman bakımından oldukça zorlayıcı olabilir. Aynı zamanda para kaybı yaşamak istemeyen tüketiciler, hesaplama aracı yöntemiyle hangi bankanın en yüksek mevduat faiz oranı sunduğunu belirleyebilir. Bu şekilde tek bir banka üzerinde yoğunlaşarak sorun yaşamayan tüketiciler kısa sürede parasını değerlendireceği bir banka bulabilir.

Mevduat Faizi Hesaplamak İçin Neden Hangikredi'yi Seçmeliyim?

Mevduat faizi hesaplama yöntemlerini biliyor olmanız kısa sürede tüm bankalar hakkında fikir sahibi olacağınız anlamına gelmiyor. Bazı hesaplama araçları ise güncel faiz oranları hakkında doğru bilgi vermeyebilir. Hem güvenilir hem de son güncel faiz oranlarını yansıtan hangi kredi ile kısa sürede en doğru analizi yapabileceksiniz. Geriye, paranızı ne zaman bankaya yatırarak kar edeceğiniz düşüncesi kalır.

Mevduat hesabınız yoksa ya da daha önce çalışmadığınız bir banka ise belirlediğiniz yüksek faiz oranına ait bankanın sunduğu bilgiler üzerine hemen başvur yöntemiyle kazanmaya başlayabilirsiniz. Banka koşulları hakkında da detaylı bilgiye ulaşarak, HangiKredi üzerinde başvuru yapabilirsiniz. Özel faiz oranları ile paranızı ilk günden itibaren değerlendirebilirsiniz. Unutmayın, vakit nakittir. Bu nedenle en hızlı çözüme ulaşmanın yolu hangi kredi ile anında hesaplama yaparak dilediğiniz faize ulaşmak olacaktır.

Kaynak:

https://www.hangikredi.com/bilgi-merkezi/vadeli-mevduat-hesabi-nedir/

https://www.hangikredi.com/yatirim-araclari/mevduat-faiz-oranlari

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Kaynak: SonDakika.com

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