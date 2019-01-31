En Uzak Galaksiler Hakkında Milyonlarca Veri Toplayan Karanlık Enerji Araştırması Sona Erdi

Fermi uluslararası hızlandırıcı laboratuvarlarında gerçekleştirilen karanlık enerjiyi tanımlama çalışmaları, altı sene süren detaylı çalışmalar sonunda tamamlandı. Yapılan çalışma, şimdiye kadar uzak galaksiler ve karanlık enerji ile ilgili gerçekleştirilen en detaylı verilerin toplandığı çalışma oldu.Dünya genelinde 400'den fazla bilim insanı ve 26 enstitünün dahil olduğu kapsamlı araştırmada, 50 milyon megabayt veri toplandı. En uzak galaksilere ait haritalamaların yapılmasına imkan sağlayacak kadar ayrıntılı bilgiler toplanmasına yardımcı olan araştırmanın, bilimin en gizemli kalan konularından biri olan karanlık enerji hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarabileceği söyleniyor.Çalışma ekibinin başındaki kişi olan Rich Kron, elde edilen verilerin büyük başarı olduğunu ancak asıl yoğun çalışmanın bundan sonra başlayacağını söyledi. 6 yıl içerisinde toplanan görsel ve farklı türlerdeki tüm verilerin, bilim insanları tarafından en ufak ayrıntısına kadar inceleneceğini söyleyen Kron, hedeflerinin uzak galaksilerden sinyaller bulabilmek olduğunu açıkladı.Şili'de yer alan gözlem evinde bulunan, DECam adı verilen karanlık enerji kamerası sayesinde başarı ile tamamlanan çalışmanın, yıllardır aydınlatılamayan karanlık enerji konusu için de bir milat olması bekleniyor. Yetkililer, bu çalışmanın sonlandırılmış olmasına rağmen, DECam'ın daha uzun yıllar, keşfedilmeyen bölgeleri anlamak için görevine devam edeceğini söylüyorlar.