En Uzun Gece Twitter'da Yaşanıyor

Tam 21 Haziran'a kadar. Kış mevsiminin başladığı bugün #21 Aralık hashtagiyle Twitter'da da trendtopic listesinin üst sıralarına yerleşti. Şimdiden en çok konuşulan konulardan biri olan 21 Aralık tarihi için kullanıcılar paylaşımlarda bulunurken markalar da bugüne özel kampanyalarıyla kitlelerinin dikkatini çekmeye çalışıyor.