En Uzun Gece Twitter'da Yaşanıyor
49 dakika önce
Bugün 21 Aralık! Kış gündönümü. Bugünden sonra her gün Güneş gökyüzünde biraz daha uzun kalacak.
Tam 21 Haziran'a kadar. Kış mevsiminin başladığı bugün #21 Aralık hashtagiyle Twitter'da da trendtopic listesinin üst sıralarına yerleşti. Şimdiden en çok konuşulan konulardan biri olan 21 Aralık tarihi için kullanıcılar paylaşımlarda bulunurken markalar da bugüne özel kampanyalarıyla kitlelerinin dikkatini çekmeye çalışıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:56 Kaynak: Bültenler
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