Son Dakika Haberleri: En Uzun Gece Twitter'da Yaşanıyor

En Uzun Gece Twitter'da Yaşanıyor

49 dakika önce

Bugün 21 Aralık! Kış gündönümü. Bugünden sonra her gün Güneş gökyüzünde biraz daha uzun kalacak.

En Uzun Gece Twitter'da Yaşanıyor, System.String[]

Tam 21 Haziran'a kadar. Kış mevsiminin başladığı bugün #21 Aralık hashtagiyle Twitter'da da trendtopic listesinin üst sıralarına yerleşti. Şimdiden en çok konuşulan konulardan biri olan 21 Aralık tarihi için kullanıcılar paylaşımlarda bulunurken markalar da bugüne özel kampanyalarıyla kitlelerinin dikkatini çekmeye çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:56 Kaynak: Bültenler

21 Aralık, Twitter, Güncel
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