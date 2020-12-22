En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar - Son Dakika

En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar

22.12.2020 03:13

En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar Kırıkkale'de, yılın 365 günü 7 gün 24 saat görevinin başında olan güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmalarla huzur ve güven verirken, en uzun gecede de görevlerini gözünü kırpmadan sürdürüyor.

En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, yılın 365 günü 7 gün 24 saat görevinin başında olan güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmalarla huzur ve güven verirken, en uzun gecede de görevlerini gözünü kırpmadan sürdürüyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de sahada çalışmalarını aktif bir şekilde sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin dört bir yanında yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta da görev yaparak halkın sağlığını, huzurunu ve güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Ekipler, kent merkezinde bulunan sabit noktalarda tuttukları nöbetin yanı sıra pandemi sürecinde de devriye gezerek asayişi sağlıyor. Bekçiler ise cadde ve sokaklarda devriye gezerek şüpheli gördükleri kişilerin GBT'sini sorguluyor. Kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilerin de kontrolleri yapılıyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta da korona virüs denetimlerini yapan ekipler, sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol edip, Genel Bilgi Toplama sistemi üzerinden sorgulamasını yapıyor. Virüsün yayılımını önlemek içinde HES kodu kontrollerini gerçekleştiriyor.

En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar
En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar
En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar
En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar
En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar
En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar
En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar
En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar

Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik güçleri, Kırıkkale, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın Exxen'i fırtına gibi geliyor! İki program daha açıklandı PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım: Ve yine biz bize kalmıştık Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyundurup sokakta gezdirdi Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Edirne'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor! Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3'e indi Edirne'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor! Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3'e indi         
00:54
Anne-kızın aşık olduğu sözde hocayla ilgili yeni rezalet! Başka mağdurları da varmış Anne-kızın aşık olduğu sözde hocayla ilgili yeni rezalet! Başka mağdurları da varmış         
23:29
Bakan Koca, güzel haberi sosyal medyadan paylaştı! 4 ilde vaka sayısında büyük düşüş Bakan Koca, güzel haberi sosyal medyadan paylaştı! 4 ilde vaka sayısında büyük düşüş         
22:45
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek         
21:47
Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim         
19:01
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz         
11:44
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek         
10:34
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu         
09:56
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Ermenistan için 1000 dolara Karabağ'da savaşan PKK'lı teröristler için Halep'te tören düzenlendi Ermenistan için 1000 dolara Karabağ'da savaşan PKK'lı teröristler için Halep'te tören düzenlendi         
08:20
Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 03:36:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei