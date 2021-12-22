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En uzun gecede jandarmadan en anlamlı video - Son Dakika

En uzun gecede jandarmadan en anlamlı video

22.12.2021 09:38

En uzun gecede jandarmadan en anlamlı video "Huzurunuz mutluluğumuzdur" parolası ile hazırlanan videoda jandarmanın her şartta görevde olduğu vurgulandı Trabzon İl Jandarma Komutanlığı en uzun gece olan 21 Aralık için anlamlı bir video paylaşımı yaptı.

En uzun gecede jandarmadan en anlamlı video

"Huzurunuz mutluluğumuzdur" parolası ile hazırlanan videoda jandarmanın her şartta görevde olduğu vurgulandı

TRABZON - Trabzon İl Jandarma Komutanlığı en uzun gece olan 21 Aralık için anlamlı bir video paylaşımı yaptı.

21 Aralık 2021 'En uzun gece' temalı "Huzurunuz mutluluğumuzdur" parolası ile hazırlanan kısa videoda "Girilmedik in kalmayana kadar, memleketin her bir metrekaresinde huzur ve güven sağlanana kadar dinlenmek yok, uyumak yok. Gün, gece, kar, kış yok. Yol sarp, yol çetin yol soğuk, ayyıldızın ışığı yeter bize, gece çökerse. Cumhuriyetin ışığı ısıtır bizi, ayaz çıkarsa. Milletin duası yeter bize. Yiğit düşerse toprağa bu toprak vatan olur" ifadelerine yer verildi.

En uzun gecede jandarmadan en anlamlı video
En uzun gecede jandarmadan en anlamlı video
En uzun gecede jandarmadan en anlamlı video
En uzun gecede jandarmadan en anlamlı video

İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon, Aralık, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel En uzun gecede jandarmadan en anlamlı video - Son Dakika


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