En uzun gecede 'mutluluk' konuşulacak

Say Sanat ve Cosmos Eğitim ve Danışmanlık işbirliğiyle düzenlenen "mutluluk" konulu söyleşi bu gece (21 Aralık) gerçekleşiyor.



Enerji terapisti Zehra Köse ile oyuncu ve yaşam koçu Seçkin Zenginler'in konuşmacı olarak yer alacağı etkinlik saat 19.00 ile 22.00 arasında gerçekleşecek.



Etkinlikte 'Mutluluk nedir, frekansı nedir?', 'Şu anda mutluluk seviyemiz kaç puanda? (SUE Skalası)', 'Mutluluğa yüklediğimiz anlamlar nelerdir?', 'Mutluluğu nelerde ve kimlerde arıyoruz?', 'İçimizdeki mutsuz çocuklar ile yüzleşme (Bilinçaltı çalışması)', 'Gerçek mutluluk haline nasıl ulaşabiliriz?' ve 'Mutluluk enerjimizi nasıl yükseltebiliriz?' (Koza Çalışması) konuları ele alınacak.