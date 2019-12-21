En uzun gecede 'mutluluk' konuşulacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin En uzun gecede 'mutluluk' konuşulacak - Son Dakika Magazin

En uzun gecede 'mutluluk' konuşulacak

6 saat önce

Say Sanat ve Cosmos Eğitim ve Danışmanlık işbirliğiyle düzenlenen "mutluluk" konulu söyleşi bu gece (21 Aralık) gerçekleşiyor.

En uzun gecede 'mutluluk' konuşulacak, System.String[]

Say Sanat ve Cosmos Eğitim ve Danışmanlık işbirliğiyle düzenlenen "mutluluk" konulu söyleşi bu gece (21 Aralık) gerçekleşiyor.


Enerji terapisti Zehra Köse ile oyuncu ve yaşam koçu Seçkin Zenginler'in konuşmacı olarak yer alacağı etkinlik saat 19.00 ile 22.00 arasında gerçekleşecek.


Etkinlikte 'Mutluluk nedir, frekansı nedir?', 'Şu anda mutluluk seviyemiz kaç puanda? (SUE Skalası)', 'Mutluluğa yüklediğimiz anlamlar nelerdir?', 'Mutluluğu nelerde ve kimlerde arıyoruz?', 'İçimizdeki mutsuz çocuklar ile yüzleşme (Bilinçaltı çalışması)', 'Gerçek mutluluk haline nasıl ulaşabiliriz?' ve 'Mutluluk enerjimizi nasıl yükseltebiliriz?' (Koza Çalışması) konuları ele alınacak.

Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:11 
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