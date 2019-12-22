En uzun gecede, vatan nöbeti tamam - Son Dakika
Son Dakika Güncel En uzun gecede, vatan nöbeti tamam - Son Dakika

En uzun gecede, vatan nöbeti tamam

6 saat önce

Ülke genelinde yılın 365 günü olduğu gibi en uzun gecede de 7/24 görevinin başında olan jandarma timleri, huzur ve güven veren çalışmalar yaptı.

En uzun gecede, vatan nöbeti tamam, System.String[]

Ülke genelinde yılın 365 günü olduğu gibi en uzun gecede de 7/24 görevinin başında olan jandarma timleri, huzur ve güven veren çalışmalar yaptı.


180 yıldır huzurun bekçisi adaletin takipçisi jandarma her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat aralıksız her yerde görevini yaptı. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, gece gündüz ayrımı yapmadan vatan nöbeti tutarak, yaptıkları çalışmalarla huzuru sağlıyor. En uzun gece 21 Aralık'ta da görevinin başında olan jandarma ekipleri, halkın mal ve can güvenliğini korumak için tüm personeliyle fedakar bir şekilde sabaha kadar vatan nöbeti tuttu.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da "En uzun gece,en sert hava,en zor görev ama en güzel bayrak, en asil millet,en güzel vatan için jandarma varsa orada her şey yolunda" sloganıyla her türlü mücadeleye kararlılıkla devam etti.Ekipler, Hazar Baba'nın karlı dağlarında, Keban'ın soğuk sularında, Harput'un tarihinde ve Tunceli ,Bingöl, Diyarbakır ile Malatya'yı bir birine bağlayan yollar da sabaha kadar görev alıp bir çok uygulama yaparak hem suçla, hemde suçlu ile mücadelesini sürdürdü.En uzun geceyi huzurla tamamlayan timler sabah görevlerini nöbeti devralan silah arkadaşlarına devretti. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
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