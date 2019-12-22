En uzun gecede zorlu doğa şartlarıyla yarışan sporcular havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel En uzun gecede zorlu doğa şartlarıyla yarışan sporcular havadan görüntülendi - Son Dakika

En uzun gecede zorlu doğa şartlarıyla yarışan sporcular havadan görüntülendi

6 saat önce

En uzun gece olan 21 Aralık tarihinde Çekmeköy ormanları, koşu ve bisiklet yarışlarına ev sahipliği yaptı.

En uzun gecede zorlu doğa şartlarıyla yarışan sporcular havadan görüntülendi, System.String[]

En uzun gece olan 21 Aralık tarihinde Çekmeköy ormanları, koşu ve bisiklet yarışlarına ev sahipliği yaptı. Gece ormanlık alanda gerçekleşen yarışlar havadan görüntülendi. Sporcular kafalarına ve ayaklarına taktıkları ışıklarla en uzun geceyi aydınlattı


Çekmeköy Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve zorlu koşullar altında yapılan yarışmaya, soğuk ile mücadele edip karanlıkta yollarını bulmaya çalışan yaklaşık bin kadar yarışmacı katıldı. Sporcular koşu ve bisiklet olmak üzere iki farklı dalda eş zamanlı yarıştılar. Karanlık ormanda başlarına ve ayak bileklerine taktıkları ışıklarla yollarını bulmaya çalışan yarışmacılara her 100 metrede bir asılan fosforlu bezler yön gösterdi. Sabah saatlerine kadar süren yarış sonrasında dereceye giren sporculara hediyeler verildi. Yarışmalar öncesi Taşdelen mesire alanında mini konserler verildi. Zorlu parkurlarda yarışan sporcuların kıyasıya yarışı havadan görüntülendi.


"Çekmeköy'e ayrı bir heyecan katıyor"


Çekmeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Latif Coşar, "Taşdelen ormanlarında büyük bir heyecan,büyük bir telaş var. Biraz sonra startı vereceğiz. Tüm sporcularımızı ve sporcularımızı yalnız bırakmayan vatandaşlarımızı Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz adına selamlıyorum. Bu sene 7'ncisini düzenlediğimiz 'En Uzun Gece Koşusu ve Koş veya Pedalla' programı gerçekten doğa sporlarını başkenti Çekmeköy'e ayrı bir heyecan ayrı bir sportmenlik katıyor" dedi.


Yarışa katılan Yılmaz Çardak ise, "Daha önce bisiklet ile yarışmıştım. Koşu olarak hiç denememiştim. Koşunun da zevkini yaşamak için bu sefer de koşu olarak katılıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

En Uzun Gece, Çekmeköy, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:28 Kaynak: İHA
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